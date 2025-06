Le rêve brésilien de l'OM s'envole au mercato

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Véritable attraction grâce à sa saison excellente au Feyenoord, Igor Paixão a tapé dans l'oeil de l'Olympique de Marseille. Déjà distancée après une première offre refusée, la direction phocéenne voit un nouveau cador européen débarquer sur le dossier.

La saison prochaine, l'Olympique de Marseille disputera la Ligue des Champions. Le Vélodrome se prépare donc déjà à recevoir certaines des meilleures équipes européennes. Pour éviter de se montrer ridicule, la direction phocéenne veut conjurer le mauvais sort de ces dernières années en offrant à Roberto De Zerbi un effectif de grande qualité. Pour cela, il faut passer par la case mercato. Plusieurs pistes offensives sont explorées, parmi lesquelles on retrouve celle menant à Igor Paixão. L'ailier brésilien sort d'une saison remarquable sur le plan individuel avec le Feyenoord (18 buts, 19 passes décisives) et a déjà fait l'objet d'une première offre de 20 millions d'euros de la part des décideurs marseillais. Offre repoussée illico par leurs homologues néerlandais qui en attendent plus, surtout avec la forte concurrence qui existe sur ce dossier.

Igor Paixão et l'OM, une histoire impossible

OM : McCourt n'a pas l'argent du Qatar, il calme Longoria https://t.co/dZdbUOA9vV — Foot01.com (@Foot01_com) June 7, 2025

S'il était la priorité de l'Olympique de Marseille, Igor Paixão s'éloigne de plus en plus de la Canebière. Le Brésilien fait l'objet de fortes convoitises de cadors européens, dont une nouvelle qui provient de l'AS Rome. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club de la Louve veut lancer l'ère Gasperini en frappant un grand coup sur le marché des transferts. Plusieurs noms de jeunes joueurs talentueux ont été cochés par la direction romaine, dont celui d'Igor Paixão.

L'arrivée de l'AS Rome dans le dossier est un nouveau coup dur pour l'OM. Celle-ci survient d'ailleurs juste après les informations sur un intérêt d'Arsenal. Considérant que Transfermarkt évalue Igor Paixão à 35 millions d'euros, on peut s'avancer en disant que la piste est bien trop couteuse pour la direction phocéenne.