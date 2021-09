Le PSG trop fort, le titre est tabou à l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Avec un match en retard à disputer contre Nice, l’OM est potentiellement deuxième de Ligue 1 à deux unités du PSG qui a tout gagné jusqu’à présent.

Si Paris continue sur cette lancée, même avec la victoire arrachée face à Lyon ce dimanche, personne ne pourra rien faire. Mais à Marseille, on se dit que, comme Lille la saison passée, il faudra être prêt à profiter d’un éventuel coup de mou parisien pour aller chercher le Graal. Certes, le Paris SG a un effectif beaucoup plus conséquent cette saison, avec des recrues de premier choix et des postes doublés y compris sur les rares points faibles sur les côtés de la défense, mais l’enthousiasme débordant de l’OM peut faire des miracles. Pas au point de faire perdre de vue la réalité des choses selon Eric Di Méco, persuadé que les Marseillais ne se voient pas plus beaux qu’ils ne le sont, surtout avec le PSG devant eux.

Di Meco refuse d'y croire pour le moment

« Qu’il y ait du monde au stade, que les supporters soient enthousiastes, que les joueurs s’éclatent et soient contents quand ils marquent des buts, cela ne veut pas dire que dans les bouches à Marseille, on dit que l’OM va être champion cette année. Tu peux t’enflammer et être heureux juste parce que tu t’éclates à voir jouer cette équipe. On connait le football, tout le monde sait que Paris est au-dessus et qu’ils ont une équipe de fou. Si Marseille gagne, ce sera la folie. Maintenant, il faut arrêter de penser que l’OM joue le titre. L’enflammade, quand on est deuxième oui… Mais on ne pense pas encore tous les jours au titre », a livré l’ancien défenseur de l’OM, toujours aussi fan de son club de coeur, sur les ondes de RMC. Pour le moment en effet, Marseille cherche à retrouver le podium, la Ligue des Champions, et à faire un beau parcours en Coupe d’Europe. Ce sera déjà très bien pour des supporters qui savourent leur retour au stade, et attendent un peu avant d’éventuellement voir plus grand.