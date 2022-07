Le projet de l'OM de Tudor fait froid dans le dos

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Changement d'entraineur inattendu à l'OM, qui a perdu Jorge Sampaoli pour gagner Igor Tudor. Le nouveau projet de Pablo Longoria explique aussi cette révolution.

Arrivé dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille, Igor Tudor va finaliser les discussions pour la signature de son contrat, et sera même opérationnel ce lundi pour diriger sa première séance d’entrainement dans l’après-midi. Une solution de repli très rapidement trouvée par Pablo Longoria, qui avait forcément du travailler sur un plan B en voyant que Jorge Sampaoli pestait contre la tournure des événements de l’été à l’OM. L’entraineur argentin n’a pas du tout aimé le premier mois de mercato de son club, voyant Kamara et Saliba partir, pour simplement les recrutements de Touré et Gigot. Pas forcément taillé pour faire une grosse campagne de Ligue des Champion à ses yeux.

Longoria briefe Tudor sur le mercato

C’est pourtant ce qui attend Igor Tudor, qui a été rapidement mis au parfum de la situation à Marseille, décrypte L'Equipe ce dimanche. Si le Croate va avoir l’autorisation de venir avec son staff et prévoit donc de ramener plusieurs adjoints, il a tout de suite été rencardé sur la situation du club. Si Jorge Sampaoli n’a pas eu les recrues attendues au point de démissionner, ce n’est pas pour promettre monts et merveilles à son successeur. Igor Tudor a donc bien compris que le mercato serait lent à se décanter, et qu’il ne fallait pas avoir trop d’exigences. En tant que nouvel entraineur, l’ancien adjoint d’Andrea Pirlo aura bien évidemment un oeil sur le mercato et sur ses besoins en fonction du système qu’il souhaitera mettre en place, mais Pablo Longoria lui a fait comprendre l’essentiel.

Les jeunes au centre du projet

L’idée sera de bien figurer en Ligue des Champions et de viser le podium en Ligue 1 avec un effectif qui s’appuiera aussi sur les jeunes du groupe. Une manière de faire comprendre que tous les gros départs ne seront pas forcément compensés. Pour le moment, en dehors des départs libres de Saliba et Kamara, aucune vente n’a eu lieu. Mais Frank McCourt ayant fermé le robinet après avoir encore remis au pot pour passer la DNCG le mois dernier, l’OM n’a pas vocation à faire d’énormes coups. C’est pour cela que certains dossiers où Longoria a réussi à se placer, comme Veretout ou Kluivert, n’ont pas plus avancé que cela ces derniers temps. Igor Tudor est prévenu, la volonté de son président est de mettre en avant les jeunes, plus que par le passé, en vue de les faire progresser, mais aussi de leur donner de la valeur marchande et de les mettre en valeur. Selon le Journal du Dimanche, Tudor a accepté cette contrante en connaissance de cause, et notamment le fait qu'il n'y aurait pas de grosses recrues à la Gerson ou à la Milik. Un projet qui a eu le don de mettre à bout Jorge Sampaoli.