Le nouveau maillot de l'OM, plus fort qu'Ali Express

Par Hadrien Rivayrand

Ces dernières heures circule sur les réseaux sociaux le nouveau maillot domicile de l'OM pour la saison prochaine. La tunique phocéenne présente des caractéristiques bien à part.

L'OM attend impatiemment la saison prochaine et ce pour pas mal de raisons. Les hommes de Roberto De Zerbi seront présents en Ligue des champions et veulent également jouer leur chance à fond en Ligue 1 et en Coupe de France. Tous les détails seront importants dans les prochaines semaines pour l'Olympique de Marseille. Les fans sont très exigeants et veulent voir du lourd renforcer leur club. Aussi, les amoureux de l'OM ont pu ces dernières heures apercevoir le nouveau maillot que les joueurs porteront dans quelques semaines. Une tunique assez classique en apparence mais qui cache en réalité des caractéristiques intéressantes.

Un maillot qui a le mérite de faire parler

🔹Les blasons en "filigrane" ne pourront être reproduits par aucune entreprise de contre-façon, à moins d'y mettre les moyens et les prix qui vont avec pour les acheteurs.



Tous les blasons anniversaires de l'OM, ici celui du centenaire, sont présents. pic.twitter.com/5RiNEXyT7v — DROIT AU BUT (@DROlT_AU_BUT) June 8, 2025

En regardant des images publiées par le compte X Droit au But, on peut apercevoir des blasons en filigrane incrustés dans le blanc du maillot domicile de l'OM. Il s'agit d'ailleurs de tous les blasons depuis la création du club marseillais. Sont aussi présentes les armoiries de la ville de Marseille au niveau de la nuque. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces blasons en filigrane « ne pourront être reproduits par aucune entreprise de contrefaçon, à moins d'y mettre les moyens et les prix qui vont avec pour les acheteurs ». Un moyen de différencier plus facilement les vrais des faux, qui sont toujours présents en masse sur les sites en provenance d'Asie notamment.

Sur le réseau social d'Elon Musk, certains fans de l'OM ont réagi à cette nouvelle tunique, qui partage pas mal : « Une dernière danse pour un changement de logo la saison prochaine ? » ; « Je pense que tout est calculé, ils ont mis tous les logos pour préparer le prochain nouveau logo pour la saison 2026/2027 » ; « Je le trouvais horrible sur les photos porté par Jul, là honnêtement il me plaît beaucoup plus » ou encore : « Superbe idée, le maillot rendra top en vrai, à confirmer ». A confirmer en effet...