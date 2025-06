Le nouveau maillot de l’OM, ça ne colle pas

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a mis le paquet pour présenter son nouveau maillot pour la saison à venir. Un supporter a dévoilé la tenue, qui ne fait pas l'unanimité.

A l’OM, pendant l’intersaison, on est bien évidemment très attentif au mercato pour savoir qui défendra les couleurs du club à la reprise. Mais il y a toujours deux évènements très suivis, qui sont l’ouverture des abonnements au Vélodrome, et la présentation du nouveau maillot. Après quelques fuites bien organisées, et notamment le fait que les anciens logos de l’OM serait présents en filigrane sur la tenue, le club olympien a présenté son nouveau maillot ce dimanche 15 juin. C’est un supporter bien connu dénommé Titi, toujours présent pour accueillir les nouveaux joueurs à l’aéroport et faire le maximum pour suivre son club, sur les réseaux ou dans la vraie, qui a présenté le maillot domicile de l’OM. Un maillot conçu par l’équipementier PUMA.

Un col qui fait tiquer

Et s’il est impossible de faire l’unanimité dans le monde du football et de la mode, le maillot n’a pas vraiment faire tomber en extase les supporters de l’OM. Ces derniers regrettent une allure globale un peu fade et un col qui fait très rétro, mais pas forcément joli. Les réactions sont donc très mitigées. « Adidas c’était mieux », « Faut être honnête, c’est une catastrophe ce maillot », « le col sort des années 80 ? », ont notamment fait savoir quelques fans marseillais. Même si d’autres supporters ont rapidement demandé s’ils pouvaient déjà l’acheter, cette tenue ne fait clairement pas l’unanimité malgré le gros teasing fait par le club et ses sponsors pour le mettre en valeur.