Le nouveau Higuain à l'OM, l’incroyable coup de Benatia

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Amine Gouiri a des statistiques complètement folles depuis son transfert à l’OM, avec déjà 3 buts et 3 passes décisives au compteur en l’espace de 5 matchs. De quoi provoquer l’enflammade de Roberto De Zerbi.

Cet hiver, Medhi Benatia a surpris tout le monde au mercato en allant chercher Amine Gouiri pour compenser le départ à Francfort d’Elye Wahi. En difficulté à Rennes cette saison, l’international algérien a fait l’objet d’un gros transfert à plus de 20 millions d’euros, ce qui a suscité beaucoup d’interrogations, voire de scepticisme chez les supporters de l’OM. Après cinq matchs disputés, l’international algérien a déjà balayé une partie des doutes. Il faut dire que durant ces matchs face à Lyon, Angers, Saint-Etienne, Auxerre et Nantes, le nouveau numéro 9 de l’Olympique de Marseille a brillé, délivrant 3 passes décisives et inscrivant 3 buts.

Ce qui lui a valu les compliments de Roberto De Zerbi, qui le compare carrément à Gonzalo Higuain comme Amine Gouiri l’a lui-même raconté aux micros après la victoire marseillaise contre Nantes dimanche (2-0). « C’est mon poste de formation depuis tout petit, j’ai été formé en tant que numéro 9. C’est vrai que j’ai joué à plusieurs postes mais il (De Zerbi) m’a dit que j’ai les qualités d’un numéro 10 mais en jouant en numéro 9. Il veut vraiment que je sois à ce poste. J’ai joué à droite, à gauche et en numéro 10 donc il veut que je sois en numéro 9, sans pour autant changer mes habitudes de décrocher. Donc forcément si je suis un numéro 9, je dois marquer des buts » a d’abord expliqué Amine Gouiri avant de poursuivre.

Gouiri savoure ses débuts parfaits à l'OM

« Il m'a dit que je lui faisais penser à Higuain. Il veut que je progresse et que je devienne l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Je suis très content et je veux continuer à progresser. Je savais qu'ici j'allais avoir beaucoup d'occasions et que j'allais exprimer tout mon potentiel en jouant parce que c'est une équipe qui joue. Je prends énormément de plaisir » a savouré l’ancien buteur de l’OL, de Nice ou encore de Rennes, déjà considéré comme un titulaire indiscutable par son entraîneur. Le coach italien aurait tort de se priver de Gouiri au vu de la forme resplendissante dans laquelle se trouve le buteur algérien depuis son arrivée à Marseille en janvier.