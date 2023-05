Le frère de Guendouzi s'attaque à Igor Tudor

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Encore une fois remplaçant samedi soir face à Lille, Mattéo Guendouzi n'a pas joué une seule seconde lors de cette défaite cruciale pour l'Olympique de Marseille. Et cela a fait du bruit.

Mattéo Guendouzi n’a pas été privé de déplacement à Lille, preuve qu’il a bien travaillé cette semaine à l’entraînement, mais cela n’a pas empêché Igor Tudor de réserver un traitement presque humiliant à son milieu de terrain international français. Encore une fois remplaçant au coup d’envoi du match LOSC-OM, Guendouzi n’a pas eu l’occasion d’inverser la tendance, puisque même s’il s’est échauffé pendant quasiment toute la seconde période, l’ancien joueur d’Arsenal n’est pas entré en jeu alors qu'à un moment, il lui avait été demandé de stopper son entraînement et de se mettre à la disposition du 4e arbitre. Un changement qui n'est jamais intervenu.

Guendouzi n'a pas joué une seule seconde

Un choix étonnant, et plutôt vexant, dans la mesure où Mattéo Guendouzi est le genre de joueur à pouvoir faire basculer une rencontre. Mais l’entraîneur croate de l’Olympique de Marseille n’ayant fait aucun changement après la blessure de Gigot, Guendouzi a donc assisté, impuissant, à la défaite de son équipe. Le joueur de 24 ans étant resté silencieux, on ne saura pas ce qu’il pense de cette situation.

Cependant, son frère cadet, Milan Guendouzi, passé de manière éphémère à l'OM, mais qui n'y est pas resté, n'a pas caché sa désolation via les réseaux sociaux. Dans une story Instagram, le petit frère de Matteo a résumé la situation en associant The Coach, donc Igor Tudor, à des émojis hilares et un pouce levé plein d'ironie. Le message est clair et net, dans le clan Guendouzi, on vit très mal cette situation. De quoi donner du poids aux rumeurs qui envoient le milieu de terrain français loin de l'Olympique de Marseille dès le prochain mercato. Sauf si Igor Tudor quitte l'OM...