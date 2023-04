Le coup de sang de Guendouzi, l'OM a 40 millions de réponses

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Matteo Guendouzi s’agace de voir son temps de jeu disparaitre, et ne se voit plus vraiment continuer à l’OM dans ces conditions. Cela tombe bien, son transfert est déjà annoncé pour cet été, avec un club anglais prêt à mettre le paquet pour faire venir un joueur qu’il suit depuis longtemps.

Dépité de voir qu’Igor Tudor ne lui faisait pas confiance dans ce sprint final, Matteo Guendouzi n’a rien laissé transparaitre de sa frustration, notamment dans les célébrations de la dernière victoire à Lyon, ou sur les réseaux sociaux. Mais en privé, dans le cadre du club, il a dit sa façon de penser à Javier Ribalta, le dirigeant marseillais en charge du football, et bras droit de Pablo Longoria. Un message bien passé mais au sein de l’OM, on sait bien que ce n’est pas un coup de gueule qui risque de faire changer d’avis un entraîneur aussi ferme qu’Igor Tudor.

Aston Villa va repartir à l'abordage

Résultat, la fin de saison pourrait être longue pour le milieu de terrain, alors qu’il ne reste plus qu’un match par semaine et que l’entraineur croate a trouvé son organisation sans lui au coeur du jeu. La situation a au moins le mérite d’être clair, et il ne fait aucun doute que cela débouchera sur son départ cet été. Et sa destination est même quasiment déjà connue. Aston Villa, déjà acheteur cet hiver, va revenir à l’attaque tant Unai Emery tient à le faire venir, lui qui l’a eu sous ses ordres à Arsenal. En plus de cela, le club de Birmingham a de sérieux moyens financiers, et devrait viser gros cet été avec sa très probable qualification en Coupe d’Europe.

Pour le journaliste Jonathan Johnson, spécialisé sur le mercato français, c’est le moment pour Matteo Guendouzi de revenir en Premier League après son passage mitigé à Arsenal. « Il a beaucoup grandi et n’est plus le joueur incontrôlable qu’il pouvait être à Arsenal. C’est un leader et il a pris de l’expérience en Ligue 1 et en Europe. Emery le voulait vraiment en janvier, mais Villa sera dans une meilleure position pour le faire venir cet été. Marseille est résigné et se prépare à le perdre cet été. C’est dans leur stratégie d’attendre deux ans avant de revendre un joueur, ce qu’ils vont faire avec Guendouzi. Marseille va donner son accord pour le vendre, et cela devrait se faire autour de 35-40 millions d’euros », a livré le journaliste pour Caughoffside.

Rien ne s’oppose donc au transfert de l’international français vers Aston Villa, même s’il reste encore du temps d’ici l’été. Néanmoins, l’insistance du club de Birmingham à le faire venir depuis six mois désormais va probablement compter aux yeux de Matteo Guendouzi.