Lazovic à l’OM, Longoria change ses plans

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un piston gauche, l’OM a fait de Darko Lazovic sa priorité et a déjà trouvé un accord contractuel avec le Serbe de 31 ans.

Homme de base d’Igor Tudor au Hellas Vérone la saison dernière, Darko Lazovic est la nouvelle priorité de l’Olympique de Marseille au mercato. Le club phocéen, qui a officialisé mercredi les arrivées de Luis Suarez, de Jonathan Clauss et de Ruben Blanco, s’attaque désormais au Serbe du Hellas Vérone. Un accord a été trouvé entre l’OM et le piston gauche de 31 ans sur la base d’un contrat de trois ans. Les positions du club phocéen et du Hellas Vérone sont également très proches avec un transfert estimé à 4 millions d’euros… plus Kevin Strootman. Et c’est précisément là que l’opération bloque car pour l’heure, le milieu de terrain néerlandais de l’OM et le Hellas Vérone n’ont pas trouvé d’accord financier, ce qui met la transaction en stand-by au grand dam de Pablo Longoria et d’Igor Tudor.

Les négociations se poursuivent pour Lazovic à l'OM

Lazovic pourrait débarquer de Vérone / Strootman serait inclus dans le deal pic.twitter.com/5wJ5zqDBgP — Romain Canuti (@romcanuti) July 20, 2022

Kevin Strootman a encore une année de contrat à l’Olympique de Marseille et vraisemblablement, l’ex-milieu de terrain de l’AS Roma n’a pas l’intention de consentir le moindre effort salarial afin de rejoindre le Hellas Vérone. Malgré cette grosse difficulté, l’OM est toujours confiant quant à la finalisation de ce deal selon La Provence, qui confirme les informations de Fabrizio Romano et de Gianluca Di Marzio. Plus tôt, les spécialistes du mercato italien affirmaient que les négociations n’étaient pas rompues entre les différentes parties et que l’Olympique de Marseille avait toujours l’espoir de faire signer Darko Lazovic pour les trois années à venir. Nul doute que Pablo Longoria a du faire des efforts pour essayer de faire passer la pilule Kevin Strootman. De l’avis unanime des spécialistes en Italie, le Serbe représente une très bonne pioche pour l’OM. Il est habitué au poste de piston gauche, connaît Igor Tudor et dispose d’une qualité technique nettement au-dessus de la moyenne. Avec ce joueur, l’OM tiendrait assurément le pendant de Jonathan Clauss à gauche. On comprend mieux pourquoi il s’agit de la priorité du club phocéen, devant le Portugais Nuno Tavares (Arsenal).