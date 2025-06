Laporte se ferme pour l’OM, coup dur pour Longoria

En quête de renforts pour sa charnière centrale, l’Olympique de Marseille espère recruter le Franco-Espagnol Aymeric Laporte. Mais alors que le directeur du football Medhi Benatia attend une arrivée libre, Al-Nassr ne fait aucun cadeau à son défenseur central.

L’Olympique de Marseille a rapidement fixé sa priorité. Avant l’ouverture du marché des transferts, le pensionnaire du Vélodrome souhaite absolument renforcer sa charnière centrale. Ce secteur de jeu a posé problème à l’entraîneur Roberto De Zerbi cette saison. D’où les pistes creusées par Medhi Benatia qui confirmait récemment un intérêt pour le défenseur d’Al-Nassr Aymeric Laporte (31 ans). « C'est un joueur avec qui j'ai échangé au mois de janvier, c'est un super mec », confiait le directeur du football sur RMC la semaine dernière.

« C'est un joueur qui était, non pas en difficulté parce qu'il a continué à jouer après, mais en tout cas il avait des envies de départ en janvier. Mais pour différents problèmes économiques, ce n'était pas réalisable, révélait le dirigeant. Il n'est pas encore libre mais lui et son club vont vers une résiliation de contrat. Après ça reste quand même un joueur qui a fait deux ans en Arabie Saoudite, on sait très bien que le rythme n'est pas le même qu'en Europe. Mais il reste un très bon joueur, un défenseur d'expérience. Il fait partie des profils que l'on est en train d'étudier. »

🚨🗣️ Aymeric #Laporte has reiterated his intention to part ways with #AlNassr, early terminating his contract to join a new club for free.



‼️ The 🇸🇦 team is NOT open to this solution, as it wants compensation, aware of growing interest in him from 🇪🇺. pic.twitter.com/HF9uBah8MN