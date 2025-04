L1 ‍: L'OM explose Montpellier et repasse deuxième

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 30e journée

Orange Vélodrome

OM-Montpellier 5-1

Buts : Greenwood (8e sur pen., 67e), Gouiri (60e), Rowe (74e), Rabiot (90e) pour l’OM ; Mincarelli (83e) pour Montpellier

Comme prévu, il n'y a pas eu match entre l'OM et Montpellier. Les Marseillais l'ont emporté 5-1 sans forcer. Ce succès leur permet de dépasser Monaco et de prendre la deuxième place.

Battu à Monaco 3-0 la semaine passée, l'OM avait la chance de retrouver sur son chemin plus malade que lui. Avec 10 défaites de rang, Montpellier fonce vers la Ligue 2. Le MHSC n'y est plus et le match le confirmait vite. Marseille dominait nettement les débats. Le jeune Ndollo Bille fauchait Garcia dans la surface pour offrir un penalty aux Marseillais. Très critiqué en avant-match, Mason Greenwood calmait ses supporters en transformant la sentence. La première période était assez tranquille avec une équipe phocéenne en gestion tandis que Montpellier n'arrivait pas à frapper au but.

Après la pause, l'OM accélérait le tempo. Merlin envoyait une tête sur la barre, Gouiri suivait bien pour tacler le ballon au fond. Dans une défense héraultaise perdue, Mason Greenwood s'offrait ensuite un doublé. Rowe inscrivait le quatrième but d'une belle déviation acrobatique. Montpellier attaquait plus en fin de match. Après quelques essais infructueux de ses partenaires, Mincarelli sauvait l'honneur de la tête. Néanmoins, l'addition n'était pas terminée. Alerté en profondeur, Rabiot ajustait Lecomte pour faire 5-1.

Un score large qui permet à l'OM de prendre la deuxième place à Monaco et de soigner sa différence de buts. Battu une 11e fois de suite, Montpellier se dirige vers la Ligue 2. Pas encore officielle, la décision sera effective dès la semaine prochaine normalement.