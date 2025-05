La Provence dénonce les 6 flops de l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'heure est au bilan à l'OM, et lors du conseil de classe, six joueurs n'ont pas obtenu la moyenne en raison de leurs performances décevantes sous le maillot olympien.

L’objectif a été atteint pour l’Olympique de Marseille cette saison, avec une deuxième place synonyme de retour en Ligue des Champions. Les paris effectués par Pablo Longoria ont été payants, avec de grosses dépenses et des résultats conformes aux espérances même si tout n’a pas été parfait. L’OM a subi quelques trous d’air, quelques grosses crises aussi malgré une présence quasiment continue sur le podium. Et pour expliquer cela, La Provence ne va pas chercher du côté des instances ou des arbitres, mais bien de l’effectif marseillais. Plusieurs joueurs n’ont pas tenu leur rang et le quotidien local les pointe du doigt avec une note moyenne obtenue sur l’ensemble de la saison inférieure à 5 sur 10.

Cornelius, le pire joueur de l'OM ?

Six joueurs héritent de ce résultat bien insuffisant, et le classement est le suivant. Quentin Merlin a déçu malgré un bon début de saison, avec une blessure dont il n’a jamais semblé se remettre totalement. De son côté, Geoffrey Kondogbia n’a pas souvent joué à son poste, ce qui a certainement desservi l’ancien monégasque, et ses performances irrégulières ont été pointées du doigt. Des bons débuts et un écroulement, c’est aussi le cas d’Ismaël Bennacer, parti en boulet de canon et ensuite totalement transparent. Très peu utilisé, Pol Lirola n’a pas convaincu malgré quelques éclairs. C’est aussi le cas de Jonathan Rowe, qui a été le héros de l’OM sur le terrain de l’OL, mais a ensuite traversé la saison comme un fantôme avant de revenir un peu sur la fin. Et enfin, la pire note revient à Derek Cornelius, qui ne rassure personne et a surtout été utilisé pour compenser les absences en défense. Le Canadien ne fait pas partie des plans de De Zerbi, et il va très certainement en faire les frais cet été. Avec la pire moyenne de l’effectif, ses performances n’ont pas marqué les esprits, même si des joueurs peu utilisés comme Elye Wahi et Lilian Brassier, ont fait pire sur la simple première partie de saison.