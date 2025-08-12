La Juve fait exploser de rire l’OM au mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM voit la Juventus se dresser sur sa route pour le recrutement de Matt O'Riley. Mais les moyens financiers de la formation italienne ne font plus peur à grand monde.

C’est un peu le monde à l’envers par rapport à quelques années, mais les grands clubs italiens ne sont plus sereins quand l’OM est sur un dossier. La Juventus a négocié très durement avec Pablo Longoria pour lui vendre Timothy Weah cet été, et le club du Piémont a été sans pitié jusqu’au bout. En revanche, quand il faut aligner l’argent pour recruter, la Vieille Dame a des trous dans les poches, comme peut le constater le PSG avec le dossier Randal Kolo-Muani, qui n’avance pas depuis deux mois désormais. Alors, quand il est annoncé que la Juventus est un club intéressé par un joueur ciblé par l’OM, cela ne convainc pas grand monde.

La Juve propose un prêt pour O'Riley

C’est le cas dans le dossier Matt O’Riley. Le milieu de Brighton and Hove Albion envisage de quitter les Seagulls cet été, même si sa belle préparation le fait réfléchir. L’OM le drague et lui a même proposé un contrat longue durée, même si le plus difficile sera de convaincre le club de Premier League de lâcher son joueur. Un montant de 30 millions d’euros est évoqué. Selon la presse anglaise, cela met directement hors d’état de nuire la Juventus. Le club du Piémont faisait du joueur à la quadruple nationalité (Angleterre, Irlande, Danemark et Norvège) son deuxième choix derrière un potentiel retour de Sandro Tonali en Serie A. Mais pour faire venir O’Riley, la Juventus ne propose qu’un… prêt, avec une option d’achat non obligatoire. De quoi, pour le moment, éloigner le club turinois d’une offensive sérieuse pour le milieu de terrain.

Il reste à savoir si l’OM profitera de ce champ libre pour passer à l’action dans un nouveau dossier qui ne pourra pas se boucler à moins de 25 millions d’euros. Surtout pour un club de Brighton qui n’a pas besoin d’argent après avoir notamment vendu Joao Pedro pour 64 ME à Chelsea. L’OM est en tout cas prévenu, ce n’est pas avec une offre à la baisse que Matt O’Riley pourra rejoindre la Canebière. Et Roberto De Zerbi, ancien entrainer de Brighton, le sait bien.