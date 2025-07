La Chaîne L'Equipe et l'OM font un coup tordu aux supporters

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après son stage aux Pays-Bas, l’Olympique de Marseille va poursuivre sa préparation en Andorre et en Catalogne. Les Marseillais en profiteront pour disputer deux matchs amicaux dans le cadre de l'Aircup Tournée Catalogne. Mais à cause de restrictions imposées par le club phocéen, la chaîne L’Equipe ne diffusera ces rencontres qu’en léger différé.

L’Olympique de Marseille lance son deuxième stage de préparation. Après celui aux Pays-Bas, durant lequel ils ont affronté l’Excelsior Maassluis (D3 néerlandaise, 5-0) et l’Olympic Charleroi (D2 belge, 1-1), les hommes de Roberto De Zerbi ont traversé les Pyrénées. Le vice-champion de France va maintenant travailler dans le sud avec deux matchs amicaux au programme. Ce samedi soir, les Marseillais affronteront Gérone au stade Estadi de la FAF en Andorre. Puis les coéquipiers d’Adrien Rabiot seront opposés au FC Valence mardi soir au Nouveau stade de Tarragone en Catalogne.

Dans le cadre de sa préparation, l'Olympique de Marseille disputera l'Aircup Tournée Catalogne. Les deux matches OM-Gérone (26 juillet) et OM-Valence CF (29 juillet) seront retransmis sur la chaîne L'Équipe.



➡️ https://t.co/kUPPwFhYik pic.twitter.com/BRsvgo8iOv — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 21, 2025

Il y a quelques jours, les supporters de l’Olympique de Marseille recevaient une excellente nouvelle concernant ces deux rencontres. La chaîne L’Equipe se déclarait diffuseur de ces rendez-vous. Le problème, c’est que la chaîne de la TNT ne retransmettra pas les matchs en direct. Le premier face à Gérone sera diffusé ce samedi à 20h55 alors que la partie débutera à 20h. Un léger différé également appliqué à l’autre rencontre dont le coup d’envoi est prévu à 20h45, pour une diffusion seulement à partir de 21h10.

Une décision de l'OM

De quoi frustrer les fans olympiens qui ne pourront pas s’en prendre à la chaîne L’Equipe. Comme l’explique Le Phocéen, il s’agit d’une décision de l’Olympique de Marseille. Le club s’est réservé la diffusion de ces deux rencontres en direct pour maîtriser sa communication et favoriser ses propres canaux. Sa chaîne Twitch, son site officiel pour les abonnés du programme Peuple Bleu et Blanc, et son partenaire Amazon Prime seront les seuls à proposer ces matchs en direct. Une manière de fidéliser les plus fervents supporters.