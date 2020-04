L1 : Une phrase sur l'OM, Pierre Ménès créé la polémique

Dans : OM.

Pour l’heure, difficile de savoir avec exactitude si la Ligue 1 reprendra en raison de la pandémie de coronavirus.

Assurément, un arrêt définitif du championnat engendrerait un grand nombre de polémiques, chaque club ayant la volonté de défendre ses intérêts dans l’optique du maintien ou des qualifications européennes. Quel que soit le classement choisi en cas d’arrêt (au quotient, après la 27e ou après la 28e journée), la deuxième place reviendrait à l’Olympique de Marseille. Raison pour laquelle un arrêt définitif du championnat arrangerait bien Jacques-Henri Eyraud selon Pierre Ménès, lequel met notamment en avant le calendrier très compliqué qui attend la troupe d’André Villas-Boas avec par exemple des matchs contre Monaco, Montpellier, le PSG ou encore Lyon d’ici la fin de la saison.

« La solution la plus équitable selon moi ? On garde le classement de la 27eme journée même si il est évident que ça avantage l’OM. Le calendrier restant de l’OM est très compliqué » a indiqué Pierre Ménès. Des propos qui n’ont pas plu aux supporters phocéens, lequel ont reproché au journaliste de Canal + de sous-entendre que Marseille militait pour un arrêt définitif du championnat ou que le club y était pour quelque chose dans cette situation. Pierre Ménès s’est ainsi justifié dans un autre tweet. « Bon je dois préciser ma pensée. Je dis que stopper le classement à ce stade avantage l’OM parce que son calendrier restant est très compliqué surtout avec un Vélodrome à huis clos. Mais au moment où on parle ils méritent évidemment leur place en Ligue des Champions ». Pour rappel, les deux prochaines journées de l’Olympique de Marseille (en cas de reprise) seront très délicates à gérer avec un déplacement à Montpellier et la réception du Paris Saint-Germain. Cela étant, Jacques-Henri Eyraud avait indiqué dans les colonnes de L’Equipe la semaine dernière qu’il souhaitait que l’OM valide son ticket pour la Ligue des Champions sur le terrain en jouant le championnat à 100 %. Reste à voir si ses vœux seront exaucés…