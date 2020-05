L1 : M'Baye Niang prend 1.500 euros d'amende...à Marseille !

Dans : OM.

L'attaquant du Stade Rennais, qui a confié son intérêt pour l'OM, a été condamné à une amende de 1.500 euros pour n'avoir pas respecté un huis clos dans un hippodrome marseillais.

Même s’il est plus connu pour son métier de footballeur professionnel, M’Baye Niang est également l'heureux propriétaire de plusieurs chevaux de course. Le 12 mai dernier, bravant les interdits, l’attaquant du Stade Rennais est venu avec quatre amis assister à la victoire d’un de ses chevaux lors d’une course qui se déroulait à huis clos sur l’hippodrome marseillais de Vivaux. Si les courses hippiques ont été autorisées à reprendre en France, elles se déroulent dans un huis clos très strict. Mais M’Baye Niang n’a pas respecté cette règle, et s’est installé dans un ancien restaurant panoramique de l’hippodrome afin d’assister à la course, sous le regard stupéfait des salariés autorisés à accéder au champs de course pour l’organisation de ce meeting.

Face aux commissaires des courses, les quatre contrevenants ont expliqué que l’endroit était ouvert et qu’ils n’avaient rien forcé pour accéder au restaurant ne sachant pas que c'était interdit, ce qui a fait sourire l’instance disciplinaires des courses hippiques. Au final, M’Baye Niang devra régler une amende de 1.500 euros, tout comme ses compères. Pas de quoi inquiéter financièrement le buteur rennais, qui n’était pas présent samedi à Salon de Provence où Swetty Beauty s’est encore imposée. La passion des courses a visiblement frappé celui qui se verrait bien revenir à Marseille pour jouer au football.