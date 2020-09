L1 : Le Classique en mode baston, l'OM n'y est absolument pour rien

Dans : OM.

Dimanche soir, le Classique de la Ligue 1 entre l’OM et le PSG a totalement dégénéré en fin de match avec une pluie de cartons rouges.

Dario Benedetto, Jordan Amavi, Neymar, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa ont été exclus après une bagarre générale dans le rond central. Mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a dévoilé les sanctions de tout ce beau monde, avec notamment six matchs de suspension pour Layvin Kurzawa, de loin le joueur le plus violent durant cet attroupement. De manière générale, ce sont clairement les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont contribué à rendre l’atmosphère invivable selon Dave Appadoo, lequel a défendu les hommes d’André Villas-Boas en indiquant sur le plateau de La Chaîne L’Equipe que les joueurs de l’OM étaient assez innocents dans cette histoire.

« On est tous d’accord pour dire que le match a complètement échappé à Jérôme Brisard même s’il est nécessaire de rappeler que les premiers responsables, ce sont les joueurs. J’ai beaucoup entendu que l’arbitre avait foutu le match en l’air mais ce sont les joueurs et notamment les Parisiens qui, dès la première minute avaient de mauvaises intentions. Dès le début, ils ont donné le ton et à la fin, ça a complètement dégoupillé. Je trouve quand même que les embrouilles et le climat, c’est beaucoup plus le fait des Parisiens sur ce match que le fait des Marseillais. Les joueurs de l’OM étaient simplement en réponse, et notamment dans cet attroupement à la fin du match. A aucun moment, les Marseillais n’ont généré les coups » a lâché Dave Appadoo, pour qui ce ne sont pas les joueurs de l’Olympique de Marseille qui sont à blâmer après ce que beaucoup de spécialistes ont qualifié de match de la honte au Parc des Princes dimanche soir.