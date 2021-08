L1 : L'OM n'est plus dans le coeur des Français, l'incroyable sondage

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Un sondage a été réalisé sur les clubs de Ligue 1 afin de savoir quelles sont les équipes préférées et détestées en France. L'Olympique de Marseille est le grand perdant.

Régulièrement des sondages sont réalisés sur les résultats et la popularité des clubs de Ligue 1, et à cette entame de la saison 2021-2022, la société spécialisée Statista s’est donc penchée sur les 20 clubs de l’élite. But de cette étude d’opinion, connaître les clubs les plus « appréciés » et les plus « détestés » de notre Championnat de L1. Ce sont plus de 1765 personnes dont le championnat de football préféré est la Ligue 1 qui ont répondu à cette question. Et les résultats sont clairement surprenants si l’on se fie à ce que l’on peut ressentir.

Comme le confirme la dernière édition du Statista European Football Benchmark, dans le monde du #football, popularité rime bien souvent avec polarisation. Voici un aperçu des clubs les plus (et les moins) appréciés de #Ligue1 en 2021 : https://t.co/19HGRSkelo pic.twitter.com/q3oBe2PP0q — Statista France (@Statista_FR) August 20, 2021

Sur le podium des clubs les plus aimés, on trouve en premier le Paris Saint-Germain avec 59% des personnes qui ont répondu, le PSG devançant l’Olympique Lyonnais (53%) et l’AS Monaco (51%). L’Olympique de Marseille, dont on connaît la popularité en France, est classé seulement cinquième club préféré de Ligue 1 avec 47%. Et preuve que l’OM ne laisse pas indifférent, le club phocéen est le plus détesté avec 29% devant le PSG (25%) et l’OL (17%). Derrière Lyon, on trouve son éternel rival, l’AS Saint-Etienne (12%). Bien évidemment, à chaque fois que ce genre de sondage sort, les supporters concernés estiment toujours que le résultat n'est pas fiable et ce dernier n'y échappe pas. « 1700 personnes c'est pas représentatif de la France échantillonnage mauvais pour être valide scientifiquement », « on a pas besoin de leur sondage quand on connait la popularité de nos clubs ! sans intérêt... », les commentaires vont tous dans une remise en cause de ce résultat.

Incroyable le nombre de "clients" qui passent la porte depuis une semaine :

"Vous avez des T-Shirts de Messi ?"

"Non ils sont en cours de fabrication. Mais on a du Mabbpé, Neymar, Verratti, ect.."

"Ah non désolé, on est juste de fan de Messi, pas du PSG"... — Nicolas💥Hortus (@NicolasHortus) August 18, 2021

Data journaliste pour Statista, Tristan Gaudiat n’est, lui, pas réellement étonné par ces résultats : « Dans le monde du football, popularité rime bien souvent avec polarisation. Ainsi, trois des clubs parmi les plus populaires de Ligue 1 - le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille - sont également les plus détestés par les fans du championnat ». Globalement, pour être aimé, ou détesté, il faut exister et ces trois clubs le confirment.