L'ASSE sauvée par la VAR, l'OM crie au scandale

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'Olympique de Marseille, qui se plaint régulièrement de l'arbitrage et ce sera encore le cas après le match face à l'AS Saint-Etienne ce samedi après-midi. Sur un corner tiré par Ismaël Bennacer, les Olympiens pensaient ouvrir le score grâce à Leonardo Balerdi, qui marquait après une sortie manquée par Gautier Larsonneur. Mais contre toute attente, l'arbitre de la rencontre M.Kherradji a décidé d'annuler le but après visionnage de la VAR la faute à une obstruction de Pierre-Emile Hojbjerg. Un but refusé qui a mis dans tous leurs états les supporters de l'OM sur les réseaux sociaux, puisque faute du Danois semble très légère.

Quand on parle des arbitres, de leur cohérence et surtout de leur incompétence bah elle se situe là. Comment expliquer que ce but de Lille soit valide et refuser le but de Balerdi. C’est extraordinaire. Ça fait beaucoup. pic.twitter.com/p41TelqMFH — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) February 15, 2025

Je ne vois pas comment le but de Balerdi peut être refusé ? #OMASSE — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 15, 2025

Le but de Balerdi devait il être refusé pour vous ? pic.twitter.com/nMhzxVspPx — CM Football (@CMFootball_) February 15, 2025