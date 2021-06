L1 : Amine Adli en soldes, Lille défie l’OM !

Dans : OM.

Libre de tout contrat dans un an, Amine Adli va quitter Toulouse cet été. Le meilleur joueur de la saison de Ligue 2 est dans le viseur de l’OM.

Marseille n’est toutefois pas le seul club intéressé par le milieu offensif français de 21 ans. Comme indiqué par ailleurs, l’AC Milan est également sur les rangs pour accueillir Amine Adli. Mais dans La Dépêche jeudi soir, le président toulousain Damien Comolli a rappelé que pour l’heure, Toulouse n'a pas reçu la moindre proposition officielle pour son meilleur joueur. « Amine n'a pas souhaité prolonger. Je trouve ça regrettable, mais je le respecte. Je n'ai toutefois reçu aucune offre. Beaucoup de coups de téléphone, mais aucune offre » a lancé Damien Comolli. Cela pourrait arriver dans les semaines à venir car selon Foot Mercato, le LOSC vient de se mêler à la bataille pour décrocher la signature d’Amine Adli.

Malgré les départs de Luis Campos et de Gérard Lopez, le champion de France en titre a toujours la volonté de recruter des jeunes joueurs à fort potentiel. C’est assurément le cas d’Amine Adli, que Lille aimerait recruter en profitant de sa situation contractuelle pour négocier un tarif relativement bas. Le média spécialisé parle d’une indemnité de transfert inférieure à 7 ME pour Amine Adli. A ce prix, difficile de comprendre ce que l’OM et l’AC Milan attendent, mais qu’importe pour le LOSC qui pourrait bien profiter des tergiversations de Pablo Longoria et du club lombard pour rafler le gros lot. Reste maintenant à voir ce que le joueur et son entourage penseront de cet intérêt de Lille, alors qu’Amine Adli a déjà eu l’occasion d’échanger avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Comme dans le dossier Thiago Almada, le club phocéen a quasiment trouvé un accord avec le joueur, mais ne s’est pas mis d’accord avec le club sur le montant de l’indemnité de transfert.