L'OM vise un international français avec un deal fracassant

Par Claude Dautel

Les grandes manœuvres se préparent du côté de l'Olympique de Marseille avant l'ouverture du mercato. Et dans une opération impliquant plusieurs joueurs, l'OM souhaite s'offrir Adrien Truffert, le défenseur international du Stade Rennais.

Pablo Longoria est le roi du trading, et le président marseillais a souvent démontré qu'il avait l'art de réaliser des opérations qui, sur le papier, semblaient impossibles à concrétiser pour l'OM. C'est encore le cas dans un échange évoqué ce mercredi par L'Equipe. Toujours dans la perspective d'apporter un vrai choix à son entraîneur sur le plan défensif, et notamment pour le poste de latéral gauche. Car du côté de Marseille, l'avenir de Quentin Merlin n'est pas très clair. Au point que ce dernier pourrait partir au mercato. Rien n'a été tranché concernant l'ancien joueur du FC Nantes, mais l'hypothèse d'un départ est dans les tuyaux. Et pour remplacer Quentin Merlin dans l'effectif de De Zerbi, l'OM pense à Adrien Truffert, le défenseur et capitaine du Stade Rennais.

L'OM prêt à trouver une solution avec le Stade Rennais

Ce dernier étant à un an de la fin de son contrat avec son club formateur, l'opération est d'autant plus facilement envisageable que pour aider à ce transfert, l'Olympique de Marseille souhaite intégrer un joueur. Les journalistes du quotidien sportif révèlent que Pablo Longoria et Medhi Benatia proposent aux dirigeants du Stade Rennais d'inclure Ismaël Koné, lequel avait été prêté au club breton par l'OM en février dernier. Concernant Adrien Truffert, on sait que ce dernier ne dirait pas non à l'Olympique de Marseille, son nom ayant déjà été associé à l'équipe phocéenne lors du mercato d'hiver 2024 sans que cela se réalise.

Cette fois pourrait donc être la bonne, même si avant cela, il faudra que l'OM ait tranché dans le dossier Quentin Merlin. Convoqué pour disputer l'Euro Espoirs du 11 au 28 juin prochain, le joueur de 23 ans prendra une décision avec Longoria et Benatia, et il faudra ensuite voir comment tout s'enclenche pour éventuellement aboutir à la signature de Truffert à l'Olympique de Marseille.