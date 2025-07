L'OM vise plus fort que Sacha Boey

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est plus que jamais au travail sur le marché des transferts. Le club phocéen a notamment des vues sur un joueur du Bayern Munich en manque de temps de jeu.

A Marseille, le moment est venu de passer la seconde sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi sait que les matchs à enjeu ne manqueront pas la saison prochaine. L'Italien veut l'effectif le plus complet possible. Sa direction est donc au travail afin de lui donner la meilleure équipe. Ces dernières heures, Angel Gomes a été officialisé par l'OM. Une belle signature, surtout que le milieu de terrain anglais arrive libre de tout contrat en provenance du LOSC. Les Phocéens ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et espèrent désormais rafler la signature d'un international Espoirs français.

Boey, l'OM tente sa chance

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sacha Boey (@sacha_boey)

Selon les informations de L'Equipe, l'Olympique de Marseille a en effet en vue la possibilité de recruter Sacha Boey. Le joueur du Bayern Munich n'est pas contre un nouveau projet et les Phocéens veulent s'engouffrer dans la brèche. Outre l'OM, son ancien club de Galatasaray est aussi intéressé par l'arrière droit. Mais Boey ne serait pas du tout chaud à l'idée de retourner dans le club d'Istanbul. Le média précise que Boey serait pour le moment un plan B pour l'OM. La priorité est plus que jamais de s'attacher les services de Timothy Weah.

Medhi Benatia peut faire marcher son verbe, mais aussi son réseau pour tenter de boucler des coups séduisants pour les pensionnaires du Stade Vélodrome. L'objectif est aussi de recruter des joueurs revanchards et motivés à l'idée de disputer la prochaine Ligue des champions sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. L'été sera encore long sur la Canebière et beaucoup d'autres mouvements sont attendus dans la cité phocéenne.