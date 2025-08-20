L'OM vire Rabiot et relance une piste anglaise

Dans : OM.

C'est désormais officiel, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts par l'Olympique de Marseille. En attendant son départ, la direction phocéenne travaille sur le recrutement de son remplaçant.

La défaite de l'Olympique de Marseille à Rennes a eu des répercussions d'une ampleur impressionnante. L'étincelle provoquée par le but de Ludovic Blas dans les arrêts de jeu s'est transformée en véritable incendie à la Commanderie. Après la rencontre, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains, alors que Medhi Benatia a dû intervenir physiquement pour les séparer. Dans la foulée, les deux concernés ont été écartés du groupe pour l'entrainement de lundi, puis de celui de mardi. Dans l'optique de frapper un grand coup contre les agissements des deux joueurs, l'OM a carrément décidé de les placer sur la liste des transferts. En attendant qu'Adrien Rabiot parte, la direction phocéenne travaille déjà activement sur l'arrivée de son remplaçant.

Rabiot remplacé par un milieu de Premier League ?

Si le départ à venir de Jonathan Rowe arrange les affaires de l'OM qui voulait lui recruter un remplaçant, celui d'Adrien Rabiot n'était pas prévu. Pour rapidement le remplacer, la direction marseillaise a coché le nom de Matt O'Riley, indique Jeunes Footeux. Le milieu danois de 24 ans, qui évolue en ce moment à Brighton, a inscrit un but lors de la première journée de Premier League face à Fulham. Une belle revanche pour celui qui sort d'une saison très compliquée, hachée par les blessures. Frais physiquement, l'ancien du Celtic Glasgow intéresse la direction marseillaise qui aimerait l'obtenir sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Valorisé entre 22 et 30 millions d'euros, Matt O'Riley voit peut-être son statut changer d'envergure grâce à son dernier match. De quoi compliquer l'opération, alors que Brighton était plutôt enclin à le vendre définitivement au début de l'été. Quoi qu'il en soit, l'OM risque d'avoir de la concurrence car la Juventus suit également le dossier de près, tout comme d'autres clubs européens dont les noms n'ont pas filtré. A Marseille, avec le départ d'Adrien Rabiot, il y a urgence !