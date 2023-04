L'OM victime d'un coup tordu, Payet et Tudor furieux

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille devait gagner face à Montpellier au Vélodrome pour espérer conserver un petit espoir de revenir sur le PSG. Mais l'OM doit se contenter d'un point et cela ne doit rien au hasard.

Dimitri Payet et Igor Tudor ne sont pas du genre à partir comme des pleutres, même lorsque l’Olympique de Marseille a eu des ratées comme ce fût encore le cas vendredi face à Montpellier (1-1). Ce résultat place l’OM dans une fâcheuse situation puisque le club de Pablo Longoria pourrait quitter le fauteuil de dauphin du PSG en cas de victoire de Lens ce samedi soir à Rennes. A l’heure du bilan, et tandis que les supporters marseillais grognaient sur les réseaux sociaux, l’entraîneur croate est venu dire ses vérités sur les soucis qui ont traversé son vestiaire, et Dimitri Payet avait une analyse similaire avec Igor Tudor, ce match très décevant ne doit rien au hasard, bien au contraire. Pour justifier la médiocre copie rendue par Matteo Guendouzi et ses coéquipiers dans un Vélodrome encore bouillant, l’accusé avait un nom.

La LFP a planté un couteau dans le dos de l'OM

En effet, Dimitri Payet et Igor Tudor accusent le responsable du calendrier de la Ligue 1 d’avoir placé cette rencontre le vendredi, alors que la trêve internationale venait à peine de se terminer. « On a préparé ce match dans l’urgence, alors qu’il y a des joueurs qui sont revenus mercredi soir et jeudi soir à la veille du match. Certains ont joué, d’autres n’ont pas joué, ce n’était pas la préparation optimale que l’on pouvait espérer avant un match aussi important. C’est quelque chose qu’il faut souligner et cela fait deux fois après des trêves internationales qu’on joue le vendredi. Je ne dis pas que c’est contre l’OM, mais ce serait bien de se pencher sur la question et de voir avec les décideurs et les diffuseurs si après une trêve internationale, que ce soit nous ou d’autres équipes, qu’on puisse ne pas avoir de match le vendredi, mais le samedi », a lancé Dimitri Payet rentré en seconde période, et Igor Tudor est venu ajouter sa voix à cette plainte.

Marseille était affaibli et c'est grave

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui a d’abord reconnu que ses joueurs n’avaient pas été à la hauteur, a ensuite évoqué ce calendrier qu’il juge lui aussi défavorable. « On a payé très cher cette trêve internationale que ce soit au niveau mental ou au niveau physique. On a eu un seul entraînement ensemble avant le match, donc on savait que cela allait être dur. Les joueurs ont voyagé, et revenir après cela c’est très compliqué. Je savais que ça allait être difficile, mais je pensais que ça suffirait. Au final, ça n'a pas été le cas », a fait remarquer un Igor Tudor, dont certains choix ont été vivement contestés par les fans, notamment par ceux qui regrettent d’avoir vu sortir en même temps Guendouzi et Vitinha. En attendant, l’OM se met en danger, même si on le sait, cette équipe est capable d’aller chercher dans une semaine à Lorient les points qui lui ont échappé contre Montpellier. Surtout que là il n’y aura aucune excuse. Du côté de Lens, de Monaco et du PSG, on espère d'ici là faire pester un peu plus Marseille.