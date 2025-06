L’OM veut Lang, le PSV lui vend Bakayoko

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM fonce aux Pays-Bas pour trouver le remplaçant de Luis Henrique. Mais quelques surprises sont au rendez-vous.

Il y a déjà du mouvement au mercato marseillais, puisque le départ de Luis Henrique ne fait aucun doute, et Pablo Longoria a donc le feu vert pour remplacer l’ailier brésilien. Plusieurs noms sont sortis cette semaine, et notamment celui de Noa Lang, qui avait impressionné lors de la campagne de Ligue des Champions du PSV Eindhoven. Cela tombe bien, l’ailier néerlandais, qui avait marqué contre le PSG en C1 cette saison, a envie de partir, estimant avoir fait le tour avec le pensionnaire du Philips Stadion. Après une saison pleine, l’ailier de poche, sous contrat jusqu’en juin 2028, souhaite désormais aller voir ailleurs et l’OM pourrait l’intéresser. Pablo Longoria est sur le coup surtout que sa valeur marchande est autour de 20 millions d’euros.

La cote de Bakayoko a baissé

Medina fonce à l'OM, Lens gratte un peu d'argent https://t.co/lhamSB5pLK — Foot01.com (@Foot01_com) June 5, 2025

Mais du côté du PSV, qui craint aussi de perdre Ivan Perisic, les dirigeants ne sont pas très chauds pour perdre Lang. Selon L’Equipe, ils aimeraient plutôt voir partir Johan Bakayoko. L’ailier belge, plus explosif, s’est imposé comme un joueur qui compte dans le club néerlandais, pour sa quatrième saison. Le PSV Eindhoven en demanderait moins de 30 millions d’euros, alors qu’il avait parfois affolé les compteurs avec des rumeurs de transferts en Premier League proche de 50 ME par le passé. Quitte à passer du temps à observer le championnat néerlandais, et à se pencher aussi sur la piste menant à Igor Paixao du Feyenoord Rotterdam, l’OM pourrait repartir avec l’ailier belge, si son profil convient à Roberto De Zerbi. En tout cas, Marseille est actif pour remplacer Luis Henrique, et il faut se rappeler que Pablo Longoria adore également faire courir des fausses pistes, pour mieux agir ensuite discrètement pour obtenir la recrue qu’il voulait.