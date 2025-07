L'OM vendu à l'Arabie Saoudite, Pierre Ménès dit toute la vérité

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Un rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite est régulièrement évoqué dans la presse. Un scénario auquel ne croit pas Pierre Ménès, convaincu que si les Saoudiens voulaient le club olympien, cela n’aurait pas autant traîné.

Frank McCourt l’a récemment confirmé dans une interview accordée au Journal du Dimanche, il n’est pas ouvert à une vente de l’Olympique de Marseille. Si l’homme d’affaires américain ne dirait pas non à de nouveaux investisseurs pour entrer au capital, pas question pour le natif de Boston de lâcher son club, après avoir investi plus de 600 millions d’euros en neuf ans. Les rumeurs sont pourtant toujours aussi nombreuses quant à un potentiel rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite. Pierre Ménès a justement été interrogé à ce sujet lors de sa dernière vidéo sur YouTube.

OM : « De nouveaux investisseurs ? C’est possible », McCourt avoue https://t.co/BCMH2ITMA6 — Foot01.com (@Foot01_com) June 29, 2025

Et pour l’ancien journaliste de Canal+, il n’y a pas à réfléchir bien longtemps pour savoir si toutes ces rumeurs saoudiennes sont vraies. A ses yeux, un pays tel que l’Arabie Saoudite, aux moyens financiers illimités et aux nombreuses activités commerciales à travers le monde, n’hésite pas autant de temps avant de se lancer dans un projet tel que le rachat d’un club de foot. Il est donc impossible pour Pierre Ménès qu’une potentielle vente de l’OM aux Saoudiens soit d’actualité.

Pierre Ménès n'y croit pas et dit pourquoi

« J’ai toujours eu la même position. Les Saoudiens, ce sont comme les Qataris. Quand ils veulent quelque chose, ils ne tergiversent pas. Ils se renseignent, ils réfléchissent et à un moment, ils font le chèque. C’est ce qu’ont fait les Qataris avec le PSG. C’est impossible de voir des Saoudiens tergiverser autant de temps pour l’OM. Je pense que c’est une vaste foutaise depuis le début. Cela leur a peut-être traversé l’esprit, mais ce n’est jamais allé plus loin et en plus on le voit, Frank McCourt n’est pas vendeur » estime l’ancien consultant phare de Canal+, qui pense sans doute à la vente de Newcastle au fonds d’investissement saoudien, qui n’avait pas trainé en longueur et qui s’était finalisée en seulement quelques mois.

Dans le cas de l’OM, les bruits de couloirs s’éternisent depuis plus de cinq ans maintenant. Un mode opératoire qui ne ressemble clairement pas à celui des Saoudiens, ce qui devrait suffire selon Pierre Ménès à mettre fin aux rumeurs.