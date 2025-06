OM ‍: « ‍De nouveaux investisseurs ‍? C’est possible ‍», McCourt avoue

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Présent à Paris cette semaine, sans que cela s'ébruite, Frank McCourt a fait le tour des décideurs du football français. L'occasion pour le propriétaire de l'OM d'accorder aussi une interview au Journal du Dimanche.

C'est un séjour qui a été gardé secret, mais ces derniers jours, le patron de l'Olympique de Marseille était en France. A l'occasion de ce voyage, le Bostonien a rencontré la ministre des Sports, mais également Nicolas de Tavernost, qui dirige LFP Média, ainsi que d'autres présidents des clubs de Ligue 1. L'occasion de mener une réflexion sur l'état du football français et de travailler sur le dossier de la future chaîne de la L1, un sujet qui passionne Frank McCourt. Mais ce dernier a également pris le temps d'accorder un long entretien à Jean-François Pérès, journaliste au JDD. Forcément, l'homme d'affaires américain a été interrogé sur son investissement personnel dans l'OM et sur la possibilité qu'il décide de vendre le club phocéen comme la rumeur l'annonce depuis des années. S'il réfute totalement la cession possible de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt est plus prudent concernant la venue de nouveaux investisseurs.

L'OM n'est pas à vendre, McCourt est clair

Celui qui avait racheté l'OM à Margarita Louis-Dreyfus en 2016 ne veut surtout pas laisser croire qu'il va se séparer de l'Olympique de Marseille, mais il ouvre éventuellement la porte à de nouveaux investisseurs pour l'aider à faire encore grandir le club. « Si je peux accueillir de nouveaux investisseurs à l’OM dans un avenir proche ? C’est possible, mais seulement s’il y a une raison stratégique et s'ils partagent les mêmes valeurs. Ma famille est dans les affaires depuis plus de 130 ans et nous avons des partenariats qui durent depuis des décennies. Ils sont l'une des raisons de notre succès. Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement. C'est un sujet sur lequel je veux rester très prudent. Le club n'est pas à vendre et il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus. Ce qui compte, c'est la stabilité de l'Olympique de Marseille et sa capacité à continuer de grandir », précise Frank McCourt dans le Journal du Dimanche.

McCourt a dépensé 700 millions de dollars pour Marseille

Rappelant au passage qu'il avait investi de sa poche près de 700 millions de dollars dans l'Olympique de Marseille en bientôt neuf ans, l'homme d'affaires américain n'a donc pas l'intention de se séparer du club phocéen, mais il sait que pour franchir une étape, il faudra encore plus d'argent. Mais pour cela, et l'exemple Textor a probablement vacciné pas mal de monde, Frank McCourt veut rester prudent dans la quête de possible nouveaux investisseurs, et ce ne sont pas les supporters de l'OM qui lui donneront tort.