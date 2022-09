L'OM va tout casser à Tottenham, il sent bien le gros coup

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM disputera mercredi soir un match très important en Ligue des champions face à Tottenham. Les Phocéens devront jouer sans aucun complexe s'ils veulent ramener un résultat positif de Londres.

A Marseille, le retour de la Ligue des champions est un événement très attendu par les supporters. Cette saison, l'OM sera dans la poule du Sporting, de Francfort et de Tottenham. Le premier match des Phocéens sera d'ailleurs à Londres ce mercredi soir. Un déplacement périlleux pour les hommes d'Igor Tudor face à l'une des équipes de Premier League les plus en forme du moment. Mais depuis le début du nouvel exercice, l'OM prouve également qu'il peut se montrer au niveau. Ce match contre Tottenham s'annonce donc passionnant. Du côté de certains observateurs, on pense les Phocéens capables d'aller faire un coup contre les Spurs. C'est notamment le cas de Karim Bennani.

Tudor et l'OM peuvent le faire !

Pour rappel, Igor Tudor ne pourra pas compter sur Alexis Sanchez mercredi soir face à Tottenham.



Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet. « Pardon mais ce n'est pas City, ce n'est pas Liverpool ou Chelsea. Tottenham, c'est un ton en-dessous. On l'a vu avec Rennes la saison dernière qui a affronté Tottenham et y'a eu match. Je dis qu'on fait passer la Ligue 1 pour un championnat très loin... Mais en termes de composition d'effectif, celui de Marseille est bien construit. Marseille peut faire le match à Tottenham, sans aucun problème », a notamment indiqué Karim Bennani, impatient de voir ce que vaut cet OM version Igor Tudor dans un grand match européen. Pour rappel, l'entraineur croate ne pourra compter sur les services d'Alexis Sanchez lors du déplacement marseillais à Tottenham. Le Chilien est suspendu à cause d’un carton rouge récolté le 8 mars dernier contre Liverpool, en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Il faudra donc trouver d'autres solutions offensives, alors qu'Arkadiusz Milik est parti et que Bamba Dieng n'est pas inscrit sur la liste phocéenne pour disputer cette édition de la Ligue des champions.