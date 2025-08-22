L'OM va faire un coup énorme, l'Espagne confirme

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille ayant décidé de tourner la page Rabiot, les dirigeants phocéens ont visiblement déjà trouvé celui qui aura la lourde tâche de faire oublier le milieu international français.

À la veille d'un OM-Paris FC qui s'annonce bouillant au Vélodrome, Pablo Longoria et Medhi Benatia savent qu'ils n'auront aucun droit à l'erreur au moment de trouver celui qui va succéder à Adrien Rabiot, brutalement viré cette semaine. Car en cas de mauvaise passe pour l'équipe de Roberto De Zerbi, cette décision de liquider Rabiot reviendra vers eux comme un boomerang. Alors, ce vendredi, la presse espagnole confirme les rumeurs sorties il y a 24 heures, à savoir que l'Olympique de Marseille pense à Marc Casado, le milieu international espagnol du FC Barcelone. Dans le Mundo Deportivo, Xavier Munoz, journaliste suiveur du Barça, précise que le club catalan ne retiendra pas Marc Casado, et que c'est ce dernier qui aura le choix final concernant un départ vers l'OM.

Marc Casado doit décider de son avenir au Barça

« Mundo Deportivo a déjà annoncé que le FC Barcelone ne forcerait pas le départ de Casado et que la décision appartiendrait au joueur. L'un des arguments avancés est son manque de temps de jeu, déjà perceptible tout au long de la seconde moitié de la saison dernière avec le retour de Frenkie de Jong dans le onze de départ », explique notre confrère catalan. Agé de 21 ans, Marc Casado est devenu international avec la Roja en novembre 2024, mais forcément s'il veut postuler pour l'équipe d'Espagne, il doit jouer régulièrement et cela n'a pas été le cas en fin de saison, le milieu de terrain restant sur le banc lors des quatre derniers matchs de Liga.

Pour l'Olympique de Marseille, il ne faudra pas se rater, car le FC Barcelone réclame 30 millions d'euros pour se séparer de Marc Casado, lequel a encore trois ans de contrat avec les Blaugrana. Il faut désormais savoir si le pur produit de la Masia acceptera de quitter son club formateur, avec qui il a encore trois ans de contrat, pour rejoindre l'Olympique de Marseille où il sait qu'il arrivera dans une ambiance déjà très tendue après seulement une journée de Championnat et où l'ombre d'Adrien Rabiot planera pendant encore pas mal de temps. Cependant, pour l'instant, Mundo Deportivo ne dit pas si l'OM a déjà commencé les négociations directement avec Joan Laporta.