Marc Casado à l’OM, Longoria lâche 30 millions

A la recherche d’un milieu pour compenser le départ à venir d’Adrien Rabiot, l’OM a flashé sur Marc Casado, sous contrat avec le Barça jusqu’en 2028. Le club phocéen est prêt à payer cher pour l’international espagnol.

L’Olympique de Marseille est dans l’urgence après l’annonce du départ à venir d’Adrien Rabiot. Medhi Benatia et Pablo Longoria ont dix jours pour trouver une porte de sortie à l’international français, puis de boucler la venue de son successeur. Selon la presse espagnole, l’OM pourrait tenter un joli coup au FC Barcelone pour oublier ce douloureux épisode Rabiot. Et pour cause, le journal Sport révèle que les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont pris contact avec ceux du Barça pour évoquer l’avenir de Marc Casado.

Marc Casado a tapé dans l'oeil de l'OM

Milieu de terrain international espagnol de 21 ans, le joueur d’1m72 n’est pas un titulaire aux yeux d’Hansi Flick, même s’il a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. Le Barça n’est pas opposé à son départ en cas de belle offre, une position qui a retenu l’attention de l’OM. Marc Casado a notamment tapé dans l’oeil du président Pablo Longoria, lequel a soumis son nom à Medhi Benatia et à Roberto De Zerbi.

La piste semble faire l’unanimité en Provence, à tel point que le club olympien est prêt à miser 30 millions d’euros sur le joueur formé au Barça, une somme qui convient au champion d’Espagne en titre. Autrement dit, le plus difficile sera maintenant de convaincre le joueur de rejoindre Marseille alors que de nombreux clubs européens sont également sur les rangs. Selon le média espagnol, Bournemouth, l’Atlético de Madrid ou encore Wolverhampton et le Betis Séville sont eux aussi intéressés par Marc Casado et ont bien l’intention de tenter leur chance d’ici la fin du mercato.

Une concurrence colossale sur le dossier

L’OM a de son côté de sérieux arguments à faire valoir, avec une qualification en Ligue des Champions et de vraies perspectives de temps de jeu pour Marc Casado après le départ acté d’Adrien Rabiot. Sport ajoute que le Barça, ouvert au départ de son joueur, va prendre la température auprès de son entourage pour savoir s’il est favorable à un changement de club. Si tel est le cas, un transfert a de fortes chances de voir le jour. Si au contraire Marc Casado souhaite rester, Barcelone fait savoir que le club acceptera la décision de son joueur et ne le poussera pas de force vers la sortie. Reste maintenant à voir si l’OM parviendra à boucler ce dossier dans le money-time du mercato.