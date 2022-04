L'OM trouve un accord avec l'UEFA

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Sanctionné par l’UEFA après les débordements survenus lors du quart de finale aller d’Europa Conférence League contre le PAOK Salonique au début du mois, l’Olympique de Marseille a trouvé une parade pour éviter un match en partie à huis clos.

Le 5 mai prochain, le club phocéen jouera l’un des matchs les importants de sa saison avec la réception du Feyenoord dans le cadre des demi-finales de l’Europa Conférence League. Lors de cette rencontre capitale qui pourrait amener l’OM vers une nouvelle finale européenne, quatre ans après la défaite en Europa League contre l'Atlético de Madrid à Lyon, les Marseillais compteront sur le soutien de leurs supporters. Mais ces derniers ne seront pas présents en force pour cette demie, puisque l’UEFA a récemment signifié la fermeture du Virage Nord du Vélodrome pour cette rencontre. Tout cela à cause des incidents qui ont émaillé la rencontre contre les Grecs du PAOK Salonique en quarts. Une sanction que l’OM a toutefois réussi à contrecarrer, puisqu’avec l’aval de l’instance européenne, Marseille va avoir le droit de remplir sa tribune avec des enfants.

🚨 Le virage Nord du Vélodrome ne sera finalement pas fermé pour la réception du Feyenoord en #UECL. ⚪️🔵



L'OM devrait obtenir de l'UEFA la possibilité d'y faire venir des enfants.



(@RMCsport) pic.twitter.com/i0pBNcSzHd — Actu Foot (@ActuFoot_) April 21, 2022

6 500 jeunes pour combler une tribune à huis clos

En effet, selon les informations de RMC, l’OM aura la possibilité de faire rentrer 6 500 jeunes, avec une priorité pour les joueurs licenciés dans les clubs partenaires, et notamment à ceux adhérant au programme « Next Generation » de la Fondation OM. Des enfants ukrainiens, vivant actuellement près de Marseille sur un navire de la compagnie Corsica Linea, seront également conviés à la fête. Ces invitations ne sont pas une nouveauté vu que Marseille avait déjà fait ce joli geste en début de saison lors du match de C3 contre la Lazio Rome. Grâce à cet accord, le Virage Nord du Vélodrome ne sera donc pas fermé pour OM-Feyenoord. De quoi rendre cette demie un peu plus festive dans un stade qui sera de toute façon chaud bouillant afin de pousser les hommes de Jorge Sampaoli vers le graal européen.