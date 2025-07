L'OM tente un dernier coup de folie pour Paixao

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pour tenter d'arracher Igor Paixao, en passe de rejoindre Leeds, l'Olympique de Marseille n'a pas d'autre choix que de faire une troisième offre financière à Feyenoord. Le club néerlandais veut faire une grosse opération.

C'est le feuilleton du moment du côté de Marseille, et il fait même passer au second plan la venue imminente de Pierre-Emerick Aubameyang et la probable signature de Timothy Weah. L'OM est obsédé par Igor Paixao, l'attaquant brésilien de Feyenoord, et même si l'attaquant brésilien a déjà négocié son futur contrat avec le club phocéen, le club de Rotterdam se moque éperdument de cela, l'idée étant de tirer le maximum d'argent possible de la vente de Paixao.

Une exigence financière partagée avec l'agent du joueur de 25 ans, lequel aura évidemment sa part sur le transfert et doit donc aller au plus offrant. Dimanche, Leeds n'était pas loin de crier victoire puisque le club de Premier League n'était pas loin des 30 millions d'euros minimum exigés par le club de Rotterdam. Mais, probablement dans une ultime tentative pour recruter l'ailier brésilien, l'Olympique de Marseille est revenu à la charge comme le confirme L'Equipe.

L'OM obligé d'entrer dans la bataille des offres pour Paixao

Du côté de l'OM, qui espérait pouvoir s'appuyer sur l'accord trouvé avec Igor Paixao pour faire craquer Feyenoord, on a compris que le club néerlandais n'avait que faire des discussions entre le joueur et Marseille. Alors, après avoir proposé 16 millions d'euros, puis 28 millions d'euros, Pablo Longoria va franchir la barre des 30 millions d'euros pour arracher l'accord de Rotterdam et détourner Paixao de Leeds. Pour l'instant, les dirigeants de Feyenoord se contentent de regarder cette bataille à distance entre les Peacocks et l'Olympique de Marseille, conscient qu'ils ont tout à gagner dans cette escalade financière. Une guerre des offres dont l'AS Rome s'est visiblement retirée, le club italien, lui aussi intéressé par l'ailier gauche brésilien, ne voulant pas aller trop loin sur le plan financier.

Une fois que l'OM aura formalisé sa nouvelle et dernière offre, ce sera fait dans les prochaines heures, il faudra patienter afin de savoir si cela aura fait définitivement basculer le deal en faveur de l'Olympique de Marseille, ou si Feeynoord se tournera encore une fois vers Leeds dans le but de prendre un gros billet en plus pour Igor Paixao. En attendant, ce dernier arrivera dans son prochain club avec une grosse pression et devra assumer tout cela.