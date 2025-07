L'OM tente le coup du siècle avec Loïc Badé

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a encore besoin d'un défenseur central pour remplir ses objectifs au mercato, et est dans la course pour faire signer Loïc Badé, le nouvel international français du FC Séville.

Grand espoir du football français formé au Havre et révélé à Lens, Loïc Badé a mis un peu plus de temps que prévu à atteindre son meilleur niveau. C’est le cas actuellement avec le FC Séville, et cela lui a valu une convocation en équipe de France et une première sélection contre l’Allemagne dans la petite finale de la Ligue des Nations au mois de juin dernier. Un signe que le défenseur central ne cesse de progresser et peut pourquoi pas rêver de la Coupe du monde 2026 avec les Bleus. Pour cela, un saut dans un plus grand club est possible cet été. Et un transfert se dessine en ce moment selon les révélations le journaliste Gonzalo Tortosa. L’informateur d’El Chiringuito dévoile ainsi que plusieurs clubs sont venus aux renseignements pour Loïc Badé, dont l’OM.

La Premier League est chaude sur Badé

🔴⚪️🚨 Contado en @elchiringuitotv



Bournemouth y Sunderland están muy interesados en Loic Badé. 🇫🇷



↪️ A día de hoy no han realizado oferta al Sevilla FC pero están planteándolo.



Marsella, Tottenham y Villarreal han preguntado por las condiciones. Sin avances por el momento. pic.twitter.com/EUvcFkalCe — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) July 20, 2025

Bournemouth et Sunderland sont les plus pressants, mais forcément Marseille a des arguments pour convaincre un international français en puissance d’évoluer en Ligue des Champions. A noter que Tottenham et Villarreal se sont aussi positionnés pour un joueur évalué à 25 millions d’euros. Il avait été acheté par le club andalou pour moitié moins en 2023, mais sa progression et sa jeunesse - il a 25 ans - en font un joueur très demandé. Aucune offre n’a pour le moment été formulée au FC Séville, mais cela ne devrait pas tarder, notamment en provenance de Premier League.

L’OM n’a donc pas de temps à perdre s’il veut réaliser un joli coup en défense centrale, un secteur que Roberto De Zerbi veut encore renforcer malgré l’arrivée de Facundo Medina. Au point de proposer une nouvelle aventure en Ligue 1 pour Badé, qui avait du fuir le Stade Rennais après seulement six mois, en raison d’une première partie de saison catastrophique, où il avait notamment enchainé les expulsions. Un temps qui parait aujourd’hui bien lointain tant il est devenu un solide défenseur central de Liga.