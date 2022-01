L'OM tente le coup Aubameyang !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le mois de janvier de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être complètement fou. Revenu de la CAN, il a passé des examens rassurants, et pourrait changer de club dans la foulée, avec l'OM qui rôde.

Parti pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Gabon, l’attaquant vedette des Panthères a attrapé le Covid lors de la préparation dans le Golfe, et a ensuite été renvoyé chez lui, officiellement en raison de problèmes détectés lors de la visite médicale à son retour du Covid. Officieusement, ce sont plutôt des problèmes disciplinaires qui ont provoqué son retour, après une nuit endiablée avec son coéquipier Mario Lemina, également renvoyé chez lui en Angleterre.

Mais à son retour avec Arsenal, Aubameyang a effectué des examens qui n’ont décelé absolument aucun problème au niveau du coeur et des poumons, contrairement à ce qui avait été annoncé par la fédération gabonaise. L’IRM et l’ECG passés par l’ancien stéphanois n’ont rien montré, et le joueur est même libre de repartir au Cameroun pour disputer la suite de la CAN, puisque son pays s’est aisément qualifié pour les 1/8e de finale. La question est donc à l’étude, mais Arsenal aimerait se pencher sur un autre problème de taille, à savoir l’avenir d’Aubameyang. Mikel Arteta a beaucoup de mal à son comportement, et les Gunners se débrouillent plutôt bien sans lui. Propriétaire d’un énorme contrat, le Gabonais est un poids financier dont le club londonien aimerait se défaire.

Several European clubs interested in signing Aubameyang. AC Milan, Juventus, PSG, Marseille and Sevilla among them. Al Nassr loan bid still on the table. Arsenal will listen to offers. #Aubameyang #AFC https://t.co/vhGFUh6QPS — Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) January 20, 2022

Sky Sports, qui a confirmé qu’Aubayemang était en parfaite condition, ce que le joueur avait annoncé sur ses réseaux, a aussi fait savoir qu’Arsenal était désireux d’écouter les offres pour sa star offensive. Pour le moment, une seule est sur la table, il s’agit d’une offre de prêt de la part d’Al-Nasr, le club de Riyad au Qatar. Pas forcément de quoi faire rêver l’ensemble des parties, même si cela soulagerait les Gunners d’un gros salaire. En revanche, le média britannique affirme que plusieurs gros clubs européens sont venus aux renseignements pour Aubameyang, et en liste 5. On y retrouve le PSG, le Milan AC, la Juventus, Séville et… l’Olympique de Marseille.

Longoria et Arsenal, une longue histoire

Si le PSG peut se chercher un attaquant d’appoint en cas de vente de Mauro Icardi, l’OM vient de récupérer un avant-centre avec Cédric Bakambu, et peut difficilement se payer Aubameyang, même sur un prêt. Mais Pablo Longoria est toujours à l’affût des bons coups, et possède de superbes relations avec Arsenal, ce qui lui a certainement permis d’aller aux renseignements sur ce dossier. Même si aller au bout de celui-ci ne sera pas évident.