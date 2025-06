L'OM signe un gros chèque pour cette recrue phare

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’une recrue de très haut niveau en défense centrale, l’OM a accepté l’idée de signer un chèque colossal pour s’attacher les services d’un joueur au niveau des ambitions du club phocéen.

Nayef Aguerd, Aymeric Laporte, Facundo Medina, les dirigeants de l’Olympique de Marseille multiplient les pistes en défense centrale depuis le début du mercato. Il faut dire que ce poste est une priorité absolue pour l’OM, qui a d’ailleurs surpris tout le monde en arrachant la signature du prometteur défenseur anglais CJ Egan-Riley au nez et à la barbe de Burnley et de Strasbourg. L’idée est maintenant de frapper un plus grand coup encore avec un joueur plus confirmé. Les pistes ne manquent pas, mais on ignore encore qui sera le compère de Leonardo Balerdi en défense centrale la saison prochaine. Une chose est certaine, l’OM signera un gros chèque si cela est nécessaire pour recruter un véritable patron derrière.

Une information livrée par Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC, confirmant les ambitions importantes de Medhi Benatia et de Pablo Longoria sur ce marché des transferts, bien aidés par la manne financière apportée par la qualification pour la Ligue des Champions. « L’OM cherche un défenseur central gaucher. Ils étaient sur Medina mais Lens en demande 25 et ils n’iront pas sur ce prix. Si Lens insiste là-dessus, l’OM changera de piste. Marseille n’est pas fermé sur du volume car il risque d’y avoir aussi des départs. Il y a également la solution Nayef Aguerd, l’OM est très chaud dessus, mais le problème le concernant c’est le salaire. Il s’est relancé à la Real Sociedad, et il y a de la concurrence de plusieurs clubs » a d'abord confié Walid Acherchour avant de conclure.

L'OM prêt à signer un gros chèque pour un défenseur

« L’OM a l’ambition de faire un gros coup en mettant une belle somme d’argent, en envoyant la sacoche mais de manière raisonnée. Medina à 25 millions d’euros, personnellement je fais du recul-frein. Je les mettrais plutôt sur Aguerd même s’il a un gros salaire » a révélé le chroniqueur de l’After Foot, confirmant que l’Olympique de Marseille était bouillant à l’idée de réaliser un très gros coup en défense centrale. Du côté des supporters marseillais, on espère d’abord garder Leonardo Balerdi avant de voir qui va débarquer, car l’Argentin est très courtisé. Mais l’objectif de l’OM est bien de conserver le capitaine olympien et de l’associer à un défenseur de haut niveau pour faire bonne figure l’an prochain en Ligue des Champions.