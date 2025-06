Une deuxième recrue à l'OM, c'est presque officiel

La signature du prometteur défenseur central anglais CJ Egan-Riley à l’OM ne fait plus beaucoup de doute après le communiqué officiel de Burnley.

Dans le viseur de Strasbourg mais surtout de l’Olympique de Marseille, le défenseur anglais CJ Egan-Riley (22 ans) arrive en France. Sur leur site web, les Clarets ont officialisé le départ de leur joueur, titulaire indiscutable en Championship la saison dernière. Le club choisi par CJ Egan-Riley n'est pas officiellement révélé, mais c’est bien en Ligue 1 que ce dernier va poursuivre sa carrière. « Le Burnley Football Club peut confirmer qu'il a été informé par les représentants de CJ Egan-Riley que le défenseur international anglais des moins de 21 ans a désormais formellement rejeté l'offre du club d'un contrat à long terme important avec le club » écrit le club de Burnley sur son site officiel avant de poursuivre.

We can confirm that CJ Egan-Riley has formally rejected the club’s contract offer and has decided to pursue an opportunity in France.



Burnley FC would like to thank CJ for his contribution and wish him well in his future.