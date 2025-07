L’OM sera sans pitié avec Aubameyang

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM n'a toujours pas finalisé la venue de Pierre-Emerick Aubameyang, qui se fait désirer. Le staff de Roberto De Zerbi l'attend au tournant sur sa forme physique.

Les tractations sont toujours en cours entre Pierre-Emerick Aubameyang et l’OM, mais personne ne semble inquiet quant à la finalisation de cette arrivée. L’attaquant gabonais ne discute plus avec d’autres clubs et a fait de son retour à Marseille son objectif pour ce qui sera forcément l’un des derniers contrats de sa carrière. Parti après une saison 2023-2024 réussie sur le plan individuel mais ratée sur le plan collectif, l’ancien buteur des Gunners d’Arsenal compte bien apporter son expérience et son sens du but, et aller chercher du temps de jeu dans une équipe qui tournait très bien offensivement la saison passée.

Aubameyang absent de la reprise par prudence ?

Mais après une saison en Arabie saoudite, où en est Pierre-Emerick Aubameyang, du haut de ses 36 ans ? L’OM va vite le savoir une fois son arrivée finalisée car selon La Provence, le club phocéen a tout simplement prévu de comparer ses données lors de ses tests à venir cet été, à celles de la saison 2023-2024. Forcément, le temps aura fait son oeuvre, mais si la différence est importante, le Gabonais pourrait être amené à suivre un programme de reprise spécifique qui remettrait en cause sa participation aux premiers matchs de la saison. C’est ce que laisse entendre Gilles Maranbeaud, ancien préparateur physique de l’OM, dans les colonnes de La Provence. « S’il y a un delta important, il aura un travail spécifique complémentaire. L’OM a assez de personnes au niveau de la préparation pour se concentrer sur son retour. S’il a besoin, comme Pogba à Monaco, d’un peu plus de temps pour rentrer dans le groupe ou pour travailler à côté, ils vont le ménager. Ils connaissent son âge et ne peuvent pas se permettre de se passer d’un tel joueur », a livré le préparateur physique, pour qui l’OM sera prudent mais aussi bien regardant sur l’état de forme de son joker offensif de la saison à venir.