L'OM se déchire sur l'épineux cas Rongier

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le dossier Valentin Rongier n’est toujours pas réglé et tout le monde n’a pas le même avis en interne sur l’avenir du milieu olympien.

Capitaine de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Valentin Rongier n’a pas eu l’honneur de porter le brassard de capitaine depuis la nomination de Roberto De Zerbi, qui lui a préféré Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Adrien Rabiot dans ce rôle tout au long de la saison. Cela n’empêche que malgré tout, l’ancien Nantais a été considéré comme l’un des tauliers du vestiaire par l’entraîneur italien, qui en a fait un titulaire essentiel durant la majorité du championnat.

⬆️⬇️ L’OM n’est pas le même avec ou sans Valentin Rongier.



L’un des joueurs les plus sous-cotés de Ligue 1 🔍 pic.twitter.com/IBziHvtQf4 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 5, 2025

Roberto De Zerbi apprécie la mentalité de Valentin Rongier et sa complémentarité avec des joueurs comme Rabiot ou Hojbjerg, mais le milieu de terrain de 30 ans est à un tournant de sa carrière. En fin de contrat en juin 2026, il négocie actuellement une prolongation de contrat avec l’Olympique de Marseille… sans parvenir à trouver d’accord financier pour le moment. Une aubaine pour Rennes, qui souhaite en profiter pour recruter une valeur sûre de Ligue 1. Pablo Longoria n’est pas vraiment fermé à une vente de son joueur et a conscience que l’opportunité est belle de récupérer entre 10 et 20 millions d’euros dans la transaction.

De Zerbi veut absolument garder Rongier

Un départ dont Roberto De Zerbi ne veut lui pas entendre parler, comme le rapporte le site Foot Marseillais. En effet, le média affirme que l’ancien entraîneur de Brighton veut impérativement conserver Valentin Rongier. Le coach de l’OM estime qu’avec la répétition des matchs la saison prochaine entre Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions, un joueur aussi fiable que Rongier ne sera pas de trop, même si rien ne dit qu’il sera toujours un titulaire indiscutable. Reste que pour l’instant, aucun accord financier n’a été trouvé avec la direction olympienne, qui va devoir gérer au mieux ce dossier sans se mettre en difficulté sur le plan économique, et sans non plus froisser son volcanique entraîneur. Une mission qui s’annonce délicate pour le tandem formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria.