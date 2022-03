L’OM sans la VAR, un scandale arbitral éclate

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jeudi soir, l’OM a livré un très bon match qu’il a logiquement remporté en Europa Conférence League face au FC Bâle (2-1).

Le score ne reflète cependant pas à 100 % la domination totale des joueurs de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Vélodrome. En effet, l’équipe de Jorge Sampaoli, très séduisante durant tout le match, aurait mérité un avantage plus conséquent dans l’optique du match retour. En conférence de presse, l’entraîneur argentin de l’OM s’est félicité de voir son équipe se créer 16 occasions, même s’il aurait bien sûr aimé une plus grosse efficacité de la part de Milik, Guendouzi ou encore Ünder. Marseille n’a pas non plus été aidé par l’arbitrage car le but inscrit par le FC Bâle découle d’une position de hors-jeu non signalée. Et cette saison en Europa Conférence League, les arbitres ne peuvent pas s’aider de la VAR, qui ne fera son apparition que pour la finale.

Guendouzi et Sampaoli pestent contre l'arbitrage

Le but accordé au FC Bâle ainsi que le carton jaune en fin de match qui aurait sans doute viré au rouge avec la VAR pour l’attentat sur Amine Harit sont deux faits de jeu qui ont laissé de gros regrets aux Olympiens et notamment à Mattéo Guendouzi. « C’est dommage qu’ils aient mis ce but, surtout sur un hors-jeu. Car on a vu le ralenti et il y avait hors-jeu. On aurait pu gagner ce match 3-0 ou 4-0, et on ne le gagne que 2-1 » a pesté le milieu de terrain de l’OM, rejoint quelques minutes plus tard sur ce point par son entraîneur Jorge Sampaoli. « Il faut mettre en valeur ce qu’a réalisé l’équipe ce soir, même si c’est dommage de finir avec ce petit écart. Sur leur but, on a l’impression qu’il est hors-jeu, et nous, on a eu 15 ou 16 occasions pour marquer » a lancé l’entraîneur marseillais après le succès mérité de son équipe face au FC Bâle au Vélodrome.

Matteo Guendouzi

Sur l’antenne de Canal +, le consultant Geoffroy Garétier a également fait part de son agacement devant l’arbitrage peu inspiré dont l’OM a été victime. L’éditorialiste de la chaîne cryptée ne comprend pas comment la VAR peut être absente dans une compétition européenne organisée par l’UEFA, même s’il ne s’agit que de la troisième coupe d’Europe. « On est obligé d’en parler, il n’y aura la VAR en Europa Conférence que pour la finale : ce n’est pas possible ! Sur le but de Bâle, il y a un hors-jeu, à la fin, il y aurait dû y avoir un carton rouge pour un Suisse. Cela change tout le match… Aujourd’hui, on ne peut plus se passer de la VAR ! » a pesté le consultant, pour qui l’Olympique de Marseille aurait été dans une situation bien plus confortable dans l’optique du match retour si l’assistance vidéo à l’arbitrage avait été en place pour ce huitième de finale aller de l’Europa Conférence League.