L'OM s'offre un incroyable crack anglais et c'est gratuit

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En quête de renfort défensif, l'Olympique de Marseille est en passe de faire signer CJ Egan-Riley, le défenseur de Burnley, auteur d'une saison incroyable en D2 anglaise.

Agé de 22 ans, Conrad Jaden Egan-Riley n'est probablement pas la star la plus clinquante d'Angleterre. Mais le défenseur formé à Manchester City sort d'une saison incroyable avec le club de Burnley, qui vient de remonter en Premier League. Deuxième du championnat derrière Leeds, la formation où évolue CJ Egan-Riley a en effet marqué l'histoire en n'encaissant que 16 buts en 46 matchs. Une performance à laquelle celui qui a été défenseur dans toutes les catégories avec l'équipe d'Angleterre a largement contribué, ce qui a forcément attiré l'oeil de plusieurs clubs, d'autant qu'il est arrivé à la fin de son contrat avec Burnley et sera donc libre à la fin du mois de juin. C'est dans ce contexte que RMC annonce que Pablo Longoria a déjà bien avancé dans des négociations afin de faire signer CJ Egan-Riley à l'Olympique de Marseille.

L'OM a vu un défenseur libre, il fonce

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CJ (@cjeganriley)

Le président de l'OM se tourne de plus en plus vers l'Angleterre pour dénicher des joueurs, avec des paris réussis, et d'autres un peu moins. Concernant CJ Egan-Riley, il a déjà joué sur le continent, puisqu'il avait été prêté six mois l'an dernier au PSV Eindhoven, avant de revenir à Burnley et contribuer au retour du club en Premier League grâce à une défense de fer. le nom du défenseur anglais a également été évoqué du côté de West Ham, mais pour l'instant le club londonien n'a pas réellement avancé et serait en retard par rapport à l'Olympique de Marseille. Si ce renfort se confirmait, l'OM ferait une très belle opération.