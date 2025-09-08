L’OM s’est fait écraser au mercato, il avoue tout

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM n'a pas pu faire tout ce qu'il a voulu cet été au mercato. L'achat d'Emerson a compensé à la dernière minute une piste qui faisait rêver tout Marseille.

Le mercato de l’Olympique de Marseille a connu plusieurs rebondissements. Parti très fort, il s’est ensuite embourbé après plusieurs refus majeurs qui ont forcé les dirigeants à changer les plans. Enfin, dans sa dernière ligne droite, il est devenu fou en raison du départ totalement imprévu d’Adrien Rabiot et des achats compulsifs pour tenter de compenser un début de saison décevant. De nombreux joueurs sont arrivés, mais il y a tout de même eu un manque identifié au poste d’arrière gauche, où Facundo Medina peut évoluer également. Finalement, à la dernière minute, l’OM a foncé sur Emerson, dont West Ham ne voulait plus. Néanmoins, le plan A de Pablo Longoria et Mehdi Benatia se nommait Miguel Gutierrez, sur qui Marseille était en premier au coeur de l’été.

Il n'y en avait que pour Naples

Mais tout a basculé le jour où Naples s’est intéressé à l’arrière gauche de Gérone. Dès lors, celui qui a été champion olympique avec l’Espagne aux JO 2024 a écarté sans vergogne l’OM et a tout fait pour rejoindre le Napoli, confirme Romain Molina. « Concernant Miguel Gutierrez, je tiens à simplement souligner que le joueur a également eu d’autres offres, notamment une de Marseille. Mais quand il a compris que Naples était là, qu’il y avait une possibilité d’aller à Naples, il a toujours et uniquement écouté ce que proposait Naples », a livré le journaliste indépendant, pour qui l’OM n’avait absolument aucune chance dans ce dossier qui faisait pourtant saliver les dirigeants et les supporters provençaux. La formation de Campanie a finalement acheté Miguel Gutierrez pour une somme de 18 millions d’euros, s’offrant ainsi un défenseur qui est passé sous le nez de l’OM pendant l’été.