L’OM s’attaque officiellement à Justin Kluivert !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’intérêt de l’OM pour Justin Kluivert se confirme et des discussions officielles ont eu lieu entre le club phocéen et l’AS Roma.

Désireux de renforcer l’effectif à la disposition de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille, le président Pablo Longoria est à pied d’œuvre pour combler son entraîneur. Les priorités du club phocéen sont clairement établies : un défenseur central et un milieu défensif afin de compenser les départs de Boubacar Kamara et de William Saliba. Mais dans le secteur offensif, l’OM devra également se renforcer notamment au poste d’ailier où seul Cengiz Ünder a réellement apporté satisfaction l’an passé. Dans cette optique, une piste est sérieusement creusée par l’état-major de l’Olympique de Marseille. Celle-ci mène à Justin Kluivert, prêté la saison dernière par l’AS Roma du côté de l’OGC Nice, qui n’a pas levé l’option d’achat pour recruter définitivement le feu follet néerlandais.

Un rendez-vous OM-Rome pour Kluivert

A en croire les informations de Gianluca Di Marzio, spécialiste du mercato en Italie, un rendez-vous s’est tenu entre Pablo Longoria et les dirigeants de l’AS Roma afin d’évoquer le dossier Justin Kluivert. Pour l’heure, on ignore si les positions des deux clubs se sont rapprochées et si un accord est en passe d’être trouvé. Une chose est en revanche certaine, l’intérêt de l’OM et de Jorge Sampaoli pour l’ex-attaquant de l’OGC Nice est réel. Le natif de Zaandam a pourtant fait preuve d’inconstance sous les couleurs azuréennes la saison dernière avec seulement 6 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais son potentiel ne fait aucun doute et pourrait bien pousser Marseille à soumettre une offre attractive à la Roma pour le transfert de Justin Kluivert. Pablo Longoria et Javier Ribalta devront néanmoins signer un gros chèque pour s’offrir l’ancien joueur de Leipzig et de l’AS Roma, dont la valeur est estimée à environ 15 millions d’euros par le club de la Louve.