L'OM rêve de Galtier, il n'en peut plus ‍!

Par Guillaume Conte

Ejecté par le Paris SG après une saison décevante, Christophe Galtier est vraiment dans les papiers de Pablo Longoria pour rebondir à l'OM. Rien n'est fait, mais la piste est confirmée alors que le technicien français est dit fatigué.

Mis devant le fait accompli avec la démission d’Igor Tudor, Pablo Longoria est obligé de se concentrer dans un premier temps sur la recherche d’un nouvel entraineur. Même s’il adore anticiper en ce qui concerne ses futures actions, le président de l’OM n’a pas forcément beaucoup de longueurs d’avance à ce sujet, sachant que le Croate était pressenti pour garder son poste encore quelques jours avant la dernière journée de Ligue 1. Il faut désormais partir sur plusieurs pistes, et certaines ont déjà été abandonnées. Un nouveau nom arrive, avec de plus en plus d’insistance.

Galtier entre l'OM, le PSG et Naples, c'est du poker

Il s’agit de celui de Christophe Galtier, qui s’est vu signifier son limogeage du PSG cette semaine, mais qui n’a pas encore été officiellement démis de ses fonctions. Le club de la capitale prend son temps, et entend bien trouver son remplaçant. D’ici là, toutes les possibilités pour éviter de lui payer de grosses indemnités de licenciement qui dépassent 10 millions d’euros, sont bonnes à prendre. Naples le suit, dans un petit jeu de poker menteur pour éviter de trop insister tout en attendant que le PSG ne le mette à la porte.

C’est aussi le cas de l’Olympique de Marseille affirme La Provence. Ce mercredi, une rumeur a parcouru le Vieux Port sur l’intérêt d’un technicien ô combien attaché à sa ville natale et au club dont il a porté le maillot. Cela ne lui a pas été beaucoup reproché lors de son aventure parisienne, mais nul doute que cela n’a pas joué en sa faveur, notamment dans le désamour de ces dernières semaines, quand il a été hué par les supporters du PSG pour la remise du trophée de champion de France. Une cérémonie quittée par la petite porte, et avant sa fin.

Galtier usé par son année au PSG ?

Le quotidien régional affirme que Christophe Galtier est en tout cas dans la liste qu’étudient Pablo Longoria et Javier Ribalta. Impossible de savoir sa position dans cette liste, mais « Galette » est bien parmi les candidats. Toutefois, La Provence n’a pas pu en savoir plus auprès de l’OM, comme de l’entourage d’un entraineur officiellement toujours sous contrat avec le PSG, même si ce n’est qu’une question de jours. Le quotidien provençal se penche aussi sur l’état de fraîcheur mentale de Christophe Galtier après son année compliquée à Paris. Il avait avant cela l’image d’un technicien à succès, capable de mettre l’ASSE en Europe et de donner le titre à Lille, avant de rejoindre le projet ambitieux de Nice qui a toutefois un peu capoté. Son usure est réelle, après une année compliquée à Paris. Et Jorge Sampaoli comme Igor Tudor peuvent le confirmer, une saison à l’OM n’est pas forcément plus reposante qu’au PSG.