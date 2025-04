L'OM reste en danger, Elton Mokolo connaît la musique

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM s'est donné une bonne bouffée d'air frais samedi soir en corrigeant Montpellier 5-1. Un large succès qui fait plaisir au public marseillais. Néanmoins, le club olympien n'a pas fait le match parfait contre le dernier. Le doute demeure concernant la fin de saison.

Depuis samedi soir, l'Olympique de Marseille peut espérer assurer l'essentiel en fin de saison avec une qualification en Ligue des champions. Les Phocéens se sont rassurés en corrigeant Montpellier 5-1. Surtout, ils ont repris la deuxième place à Monaco, accroché un peu plus tôt dans la soirée par Strasbourg. Un scénario qui efface comptablement le naufrage monégasque de la semaine précédente. Cependant, il faudra confirmer ce large succès contre des adversaires plus coriaces que la lanterne rouge de Ligue 1 : Brest, Lille, Le Havre et Rennes.

L'OM n'est pas encore guéri

Chroniqueur pour l'After Foot sur RMC, Elton Mokolo n'était pas dithyrambique concernant l'OM. Il n'a pas été très convaincu par la prestation marseillaise, notamment dans la première heure de match. Face à un MHSC très faible, Marseille ne menait que par 1 à 0 à ce moment du match avec une animation offensive assez pauvre comme le faisait remarquer un auditeur fan du club à l'antenne. Elton Mokolo a appuyé ses propos, expliquant les lacunes phocéennes par un grand manque de confiance. Il attendra encore avant de parler de réaction ou de rebond marseillais.

🎙️ "L'OM est deuxième de Ligue 1 ce soir, mais ça reste une équipe qui est touchée mentalement ."



🔵 Le regard de @EltoMok sur l'Olympique de Marseille après cette victoire contre Montpellier. pic.twitter.com/Hx9ck7CPAi — After Foot RMC (@AfterRMC) April 19, 2025

« L’Olympique de Marseille est certes deuxième ce soir mais ça reste une équipe qui est touchée mentalement. Ça se traduit par le fait qu’on ne va pas prendre énormément de risques, qu’on ne va pas avoir cette notion de déséquilibre assez poussée et forcément on a vu Marseille, quand bien même il menait 1-0, être plutôt prudent. Par contre, quand tu mets le deuxième et le troisième but, tu sais que le score est acquis et tu peux te lâcher […] La réalité de l’OM sur la fin de saison c’est plus la première heure de jeu (mauvaise) que la dernière demi-heure (excellente). Ce match contre Montpellier ne te garantit rien pour les 4 derniers matchs, il est à recontextualiser. Face à des équipes plus compétitives qui vont aller te chercher, comment l’OM va réagir ? », a t-il analysé. La prochaine réception de Brest, très en forme en 2025, sera le meilleur révélateur pour cet OM dans le sprint final.