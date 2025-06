L'OM refuse de lâcher son futur grand attaquant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En l’espace de trois apparitions avec les pros de l’OM la saison dernière, Robinio Vaz a convaincu Roberto De Zerbi de refuser toutes les offres de prêt le concernant lors de ce mercato estival.

Il y a des joueurs à qui il ne faut pas longtemps pour taper dans l’oeil de leur entraîneur et Robinio Vaz fait partie de ceux-là. Avec seulement trois apparitions en professionnels lors de la saison 2024-2025, l’international espoirs français des U17 a montré de belles dispositions, mais un prêt semblait logique pour lui afin de poursuivre sa progression en Ligue 2 ou dans un club de bas de tableau de Ligue 1. Nancy, Bastia ou encore Troyes ont d’ailleurs manifesté leur intérêt pour récupérer le buteur de 18 ans formé au FC Sochaux au cours des derniers jours. Mais la réponse de l’Olympique de Marseille a surpris les clubs intéressés.

L'OM refuse toutes les approches pour Robinio Vaz

Et pour cause, Mohamed Toubache-Ter affirme que Roberto De Zerbi a fermé la porte à double tour à un départ de Robinio Vaz lors du mercato. Le club olympien a été très clair, faisant savoir à tous les courtisans du jeune attaquant que l’OM comptait sur lui pour la saison à venir. Cela tombe bien, Robinio Vaz n’était pas hyper chaud à l’idée de faire ses valises pour se frotter à des équipes de Ligue 2.

Darryl Bakola et Robinio Vaz brillent avec l’Équipe de France U18 💫🇫🇷 pic.twitter.com/k4Ku8E5Z1i — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 10, 2025

Le joueur se sent bien à Marseille et entend bien y poursuivre sa progression même si pour cela, il doit alterner entre l’équipe professionnelle et la réserve en National 3. Au total, Robinio Vaz a inscrit sept buts la saison dernière, des statistiques qui ne reflètent pas le potentiel monstrueux du joueur, qui avait fait forte impression à Roberto De Zerbi lors de ses entrées en jeu contre Lille en Coupe de France ainsi que face à Nice et Strasbourg en Ligue 1. Il pourrait faire office de n°3 au poste d’avant-centre la saison prochaine à Marseille derrière Amine Gouiri et une potentielle recrue (Matthis Abline) alors que Neal Maupay et Faris Moumbagna pourraient eux faire leurs valises.