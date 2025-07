L’OM reçoit une offre, quelle indignité

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM voit un troisième club se présenter pour récupérer Azzedine Ounahi. Ce sera toutefois difficile de faire affaire dans les conditions proposées.

Il y a quelques semaines, l’OM entrait en bras de fer avec le Panathinaïkos pour le transfert d’Azzedine Ounahi. Le club grec, qui venait de se faire prêter le milieu de terrain la saison précédente, refusait totalement de miser 12 millions d’euros pour récupérer le Marocain de manière définitive. L’offre de la formation d’Athènes n’atteignait même pas la barre des 10 millions d’euros. Seul le Spartak Moscou s’était placé pour une offre copieuse, mais Ounahi n’y a pas donné suite. Ces derniers jours, l’ancien du SCO d’Angers a noué des contacts avec le FC Girona. Et cela s’est concrétisé par une offre, selon les informations de Foot Mercato. Le club espagnol vient de proposer 3 millions d’euros pour 50 % des droits du joueur, histoire de faire connaître son intérêt.

Girona se moque de l'OM

Weah à l’OM pour 5 ans, accord trouvé https://t.co/K6oEUudeHP — Foot01.com (@Foot01_com) July 20, 2025

Le média spécialiste a tôt fait de préciser que l’OM n’y avait pas donné suite, et avait jugé cette offre extrêmement basse, pour rester cordial. Pour Marseille, il n’y a pas lieu de continuer les discussions avec des bases aussi peu élevées, et seule une nouvelle tentative beaucoup plus importante pourra être étudiée par Pablo Longoria, qui estime que Girona force les choses en contactant Ounahi pour lui proposer le projet, sans faire une offre digne de ce nom à l’OM. Le vaste problème du mercato et des joueurs qui ne sont plus dans les petits papiers des clubs. Roberto De Zerbi a décidé d’écarter l’international marocain de son groupe pour la préparation, et la formation catalane entend bien en profiter pour revoir le prix du joueur en mode soldes d’été.