L’OM rate un échange monstrueux en Espagne

Très intéressé par Miguel Gutierrez pour renforcer le côté gauche de sa défense, l’OM a tenté un deal astucieux pour convaincre Gérone en incluant Azzedine Ounahi dans l’opération.

Après avoir recruté Facundo Medina et CJ Egan-Riley, les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Le board olympien vise encore deux à trois recrues en défense. Le prochain sur la liste pourrait être Joel Ordonez, colosse équatorien du FC Bruges, pour qui un transfert aux alentours de 30 millions d’euros est évoqué. Timothy Weah est également proche de Marseille, lui qui peut jouer ailier, piston ou latéral droit. Sur le flanc gauche de la défense, un renfort n’est pas non plus à exclure.

La preuve, l’OM a exploré au cours des derniers jours le dossier Miguel Gutierrez, latéral gauche très offensif de Gérone. Foot Mercato révèle que pour s’offrir l’ancien international espoirs espagnol de 24 ans, l’Olympique de Marseille a tenté un deal très original. Informé de l’intérêt de Gérone pour Azzedine Ounahi, le club phocéen a tenté d’inclure le Marocain dans la transaction, tout en ajoutant une somme d’argent en échange de Miguel Gutierrez. Le deal aurait pu voir le jour, mais les deux clubs ont finalement eu une vision différente de la valorisation des deux joueurs, Gérone estimant notamment Miguel Gutierrez à plus de 20 millions d’euros.

L'OM a proposé un échange pour Gutierrez

La piste a été chaude, mais n’est à présent plus d’actualité selon le média spécialisé, qui nous apprend que sauf grosse surprise, le défenseur de 24 ans va prochainement s’engager en faveur de Naples. Un contrat de cinq ans et un salaire de 2 millions d’euros nets par an attendent le joueur espagnol chez le champion d’Italie en titre. Une mauvaise nouvelle pour l’OM, qui aurait pu s’offrir un latéral gauche de haut niveau tout en se débarrassant dans le même temps d’un joueur indésirable sur lequel Roberto De Zerbi ne compte pas du tout pour la saison à venir et dont le départ va devenir de plus en plus urgent.