L’OM prive Chauvigny de 20.000 euros, ça ne passe pas

L’OM a gardé 20.000 euros sur les 70.000 euros de recette du match face à Chauvigny pour couvrir ses frais de sécurité.

Il est de coutume pour les clubs de Ligue 1 de laisser la totalité de la recette du match aux équipes amateurs en Coupe de France. Mais pour le déplacement à Limoges afin d’y affronter Chauvigny en 16es de finale, l’Olympique de Marseille a dérogé à la règle. Le club phocéen n’a pas demandé à diviser la recette en deux, ce qui aurait provoqué un petit scandale. Mais le président marseillais Pablo Longoria a décidé de garder 20.000 euros sur les 70.000 euros de recette du match afin de couvrir ses frais de déplacement mais surtout de sécurité. Selon le journaliste Karim Attab, cette somme correspond au coût des stadiers pour le parcage marseillais. Privés de déplacement en fin d’année 2021, les supporters de l’OM sont de nouveau autorisés à faire les matchs à l’extérieur.

#USCOM l’OM a laissé une grande partie de la recette que le club devait récupérer. Sur les 70000 euros prévus, l’OM a laissé 50000€ à @USChauvigny

Le club a prélevé le coût des stadiers qui est de 20000€@OM_Officiel @maritimamedias #TeamOM @coupedefrance pic.twitter.com/TWdzpcIxRu — Karim Attab (@karimattab1) January 2, 2022

Même si la somme prélevée par l’Olympique de Marseille était liée à la sécurité du stade, Nabil Djellit estime que la direction phocéenne a cruellement manqué de classe en ne laissant pas l’intégralité de la recette au club amateur de Chauvigny. « Les traditions se perdent... C'est toute la recette qu'on laisse. 20 000 euros c'est insignifiant pour l'OM, presque vitale pour Chauvigny... » a regretté le consultant de La Chaîne L’Equipe, qui aurait aimé que l’Olympique de Marseille se montre plus classe en laissant les 70.000 euros de recette au club amateur. Dimanche soir, le consultant n’a pas seulement critiqué Pablo Longoria pour ce supposé manque de classe. Titulaire sur le côté gauche de l’attaque marseillaise, Luis Henrique a également subi les foudres de Nabil Djellit. « Luis Henrique ne fait pas de différences contre des joueurs de N2. On en est là. 2 ans, 1 but » a également publié le journaliste, toujours pas convaincu par le Brésilien de l’OM, il faut bien le dire, assez peu inspiré dimanche sur la pelouse de Limoges.