L'OM prêt à payer 40ME pour Joel Ordonez

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille n'a pas renoncé au recrutement de Joel Ordonez, le défenseur international équatorien de Bruges. Le club belge étant de plus en plus gourmand, l'OM fonce vers un record pour un transfert.

Pablo Longoria a accepté de dépenser 30 millions d'euros pour recruter Igor Paixao, ce qui constitue le plus gros transfert de l'histoire du club. Mais cette barre pourrait être allègrement franchie, puisque La Provence révèle ce vendredi que la signature de Joel Ordonez à l'OM pourrait se boucler pour un montant tournant autour des 40 millions d'euros. Les dirigeants de Bruges ont en effet reçu une proposition de ce niveau émise par le club saoudien NEOM, nouveau super riche du football mondial. Journaliste pour le quotidien marseillais, Tristan Rapaud précise que malgré cette offre venue d’Arabie Saoudite, Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont pas renoncé. « Cette somme exorbitante n’a pas freiné les ardeurs des décideurs marseillais, qui espèrent toujours boucler l’opération d'ici à la clôture du marché », précise notre confrère.

L'OM proche de craquer 40ME avant la fin du mercato

Il reste donc jusqu'à lundi 20 heures pour boucler ce dossier avec Bruges, l'Olympique de Marseille étant aidé par le fait que les dirigeants phocéens ont déjà trouvé un accord contractuel avec Joel Ordonez. Ce dernier, qui a été mis de côté depuis le début de l'été par le club belge, n'a pas participé à la campagne de qualification de Bruges pour la Ligue des champions et il n'a pas non plus joué en championnat de Belgique, preuve que ses dirigeants s'attendent à un départ du défenseur de 21 ans lors de cette fenêtre des transferts. En acceptant de lâcher une telle somme pour l'international équatorien, l'OM démontre que le club phocéen a compris que son secteur défensif n'était pour l'instant pas à la hauteur de son attaque. Un point soulevé par Roberto De Zerbi, conscient que Marseille devait progresser dans ce domaine pour avoir ses chances en Ligue des champions.

Si l'Olympique de Marseille accepte de payer 40 millions d'euros pour Joel Ordonez, les ambitions phocéennes seront affichées à la face de toute la Ligue 1, et même de l'Europe. Il faut désormais espérer pour l'OM que NEOM ne pousse pas le curseur encore plus haut pour priver l'OM du joueur de Bruges.