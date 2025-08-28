OM ‍: Ordonez coincé par Bruges, le patron a parlé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la qualification de Bruges pour la Ligue des champions, Bob Madou, le patron du club belge, a évoqué le mercato. Et cela n'incite pas à l'optimisme concernant la signature de Joel Ordonez à l'OM.

Pablo Longoria et Medhi Benatia espèrent toujours trouver un accord avec le club de Bruges par rapport au transfert de Joel Ordonez à l'OM, mais du côté de l'équipe de Jupiler League, on est visiblement décidé à rester droit dans ses bottes. Au lendemain de la brillante qualification de son équipe pour la Ligue des champions contre les Rangers, Bob Madou, le CEO de Bruges, était l'invité ce jeudi de Radio 1, l'occasion pour lui de parler de la fin du mercato. Car avec les 20 millions d'euros supplémentaires assurés par la qualification pour la Ligue des champions, Bruges n'a pas l'intention de faire des folies, mais n'a pas non plus besoin de vendre à tout prix. Bob Madou l'annonce, le marché des transferts est probablement terminé pour son club...ou presque.

Bruges n'a pas besoin de l'argent de l'OM

« La différence par rapport à une qualification pour la phase de groupes de la Ligue Europa est d'environ 20 millions d'euros. Certes, nous investissons en tant que club pour y participer, mais nous n'avons jamais budgété une participation à la Ligue des champions, a d’abord fait remarquer le patron de Bruges, avant d’évoquer plus précisément la fin de la période des transferts. Il n'y a plus de grands projets, ni de signatures ni de transferts. En même temps, c'est toujours difficile à prévoir, car les derniers jours peuvent être très spéciaux. Mais soyons clairs : nous aimerions aller en Ligue des champions avec toute cette équipe. »

Champions League here we come ❤️‍🔥✨ pic.twitter.com/o7EQBELIgQ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 27, 2025

S'il ne ferme pas totalement la porte à Joel Ordonez, qui n'a pas joué les matchs qualifications pour la Ligue des champions, Bob Madou laisse clairement entendre que Bruges n'a pas besoin de vendre des joueurs, et ne le fera qu'en face d'une grosse offre financière. Le message est clair pour les dirigeants de l'Olympique de Marseille.